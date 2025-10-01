盈立證券首次覆蓋暉陽新能源（EPOW.US）給予“推薦”評級 目標價10.07美元

香港，2025年10月1日 - (亞太商訊) - 近日，盈立證券發佈研究報告，首次覆蓋暉陽新能源（EPOW.US），給予“推薦”評級，目標價10.07美元。報告指出，該公司當前市值嚴重低於其內在價值與產業潛力，具備顯著的長期投資價值。

暉陽新能源是全球領先的負極材料生產商，客戶覆蓋國內多家頭部電池廠商。在行業競爭激烈的環境下，公司通過持續優化石墨化等核心生產工藝、大幅提升自動化水準、加強產業鏈管理，成功實現降本增效。據報告披露，公司已於2025年7月至8月期間實現扭虧為盈，走出了一條利潤提升與可持續發展的路徑。

公司上市逾四年，實體投資已超2億美元。其核心資產之一的貴州興義工廠占地610畝，已計入固定資產，累積對外融資金額約1億美金。然而，截至2025年9月30日，公司總市值卻不足4000萬美元，與其實際投入和資產價值形成巨大反差。根據其官網即時監控顯示，工廠正處於24小時三班倒的滿負荷生產狀態。盈立證券認為，公司的合理市值區間應在3至5億美元，當前股價嚴重偏離價值，具備巨大的長期上漲空間。

暉陽新能源是“省級專精特新小巨人”企業，持續獲得國家級及省級專項資金支持。公司在矽碳（用於鋰離子固態電池）和硬碳（用於鈉離子電池）等前沿負極材料技術領域具備深厚積累。除了擁有國內及日韓近百項專利外，公司近期更獲得了美國鋰離子電池及AI數據中心專用儲能電池的負極材料製備方法專利，全球專利佈局日益完善。公司計畫於2026年落地美國德克薩斯州負極材料工廠，目前正積極推進環評、人才引進等具體工作，全球化戰略邁出關鍵一步。

美國《通脹削減法案》正加速其本土電池產業鏈建設，埃克森美孚等巨頭也宣佈了巨額投資計畫，為具備技術優勢的中國產業鏈企業提供了出海良機。暉陽新能源的創始人胡海平先生是中國鋰電材料行業的領軍人物，作為杉杉科技的聯合創始人，曾親手操盤企業成長為千億市值巨頭，擁有深厚的產業背景、國際化視野和戰略執行力。在他的帶領下，暉陽新能源正致力於下一代電池材料的研發與產業化。

據調研瞭解，胡海平先生已多次赴美，與黑石、高盛等頂級投資機構及當地新能源頭部企業展開深度合作洽談。預計美國工廠落地後，將快速獲得訂單並實現本地化交付，其規劃中的鋰電池組pack產能有望在2027年末突破1GW。未來，公司還計畫將成功模式複製到馬來西亞、歐洲等市場，展現出廣闊的發展前景。

