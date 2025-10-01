Internexa 在 HostDime 位於哥倫比亞波哥大的數據中心啟用 PoP

哥倫比亞，波哥大, 2025年10月1日 - (亞太商訊) - 全球超邊緣數據中心公司 HostDime 宣布，哥倫比亞最大 IP 網絡和光纖運營商之一 InterNexa，已在 HostDime 位於波哥大的 Tier IV 認證數據中心內部署了一個大型 PoP, 代號為 Nebula。

InterNexa 在整個哥倫比亞運營著一張超過 32,000 公里的光纖網絡，隨著其骨幹網接入 Nebula，Nebula 已確立為首屈一指的互聯樞紐。該設施為光纖運營商、雲服務商、內容提供商、人工智能工作負載、互聯網服務提供商（ISP）、OTT 平台、對等交換和企業客戶，提供超低延遲、大容量的哥倫比亞市場接入。這使得 Nebula 成為該國互聯程度最高的數據中心之一。如今，Nebula 的客戶可以無縫接入 InterNexa 的網絡，而 InterNexa 的客戶也能夠利用 Nebula 的下一代 Tier IV 基礎設施在哥倫比亞擴展業務。

此次合作還將 HostDime 面積達 70,000 平方英尺、專門建造的 Tier IV 超邊緣數據中心，直接連接到 InterNexa 的 16 個設施生態系統。通過利用 InterNexa 的冗餘環形拓撲和主要對等點，Nebula 內的 HostDime 客戶能夠直接連入 InterNexa 的網絡，從而在內容與工作負載加速傳輸方面獲得優勢。

“InterNexa 的接入是 HostDime 哥倫比亞以及哥倫比亞數字基礎設施的重要里程碑。當我們著手建設 Nebula 時，我們的願景就是打造下一代數字基礎設施，以促成這樣的合作關係——構建一個惠及所有利益相關方的生態系統，從雲服務商、內容提供商，到人工智能推理工作負載和光纖運營商。我鼓勵大家親自參觀 Nebula，親身感受一個專為此而建的下一代數據中心是什麼樣的。你們一定會受到啟發。” —— Manny Vivar，HostDime 創始人兼首席執行官

HostDime 的 Nebula 數據中心位於波哥大北部（Tocancipá），是哥倫比亞唯一獲得 Uptime Institute Tier IV 認證的設施之一，並提供 100% 正常運行時間的服務級別協議（SLA）保障。該數據中心具備 6 兆瓦電力容量，機架功率密度最高可達 50 千瓦，且已有 10 多家光纖運營商接入。該設施採用可持續設計，並持有 EDGE Building 環境認證。其運營商中立的運營模式，結合下一代基礎設施能力，為 Nebula 的入駐客戶提供了在哥倫比亞市場蓬勃發展的無與倫比的環境。

在企業市場之外，這一網絡擴展也改善了哥倫比亞終端用戶的數字體驗。隨著 Nebula 成為 InterNexa 骨幹網的直接節點，流媒體服務、雲應用和在線平台能夠更貼近終端用戶傳遞內容，從而實現更快的性能、更流暢的遊戲體驗，以及更可靠的訪問，而無需依賴國際回傳。

哥倫比亞正在迅速確立其區域科技中心的地位，對可靠、低延遲基礎設施的需求在金融服務、政府、能源、媒體和人工智能應用領域激增。人工智能工作負載尤其需要高可用性和超高速的邊緣推理能力，使得 Nebula 的 Tier IV 基礎設施與直接光纖連接成為企業構建下一代服務的重要優勢。作為波哥大數字生態系統中的戰略互聯節點，Nebula 既幫助企業實現規模化發展，也為國家的經濟與技術增長作出貢獻。

此次合作進一步強化了 HostDime 的願景，即在新興和服務不足的市場中設計、建設和運營下一代數據中心，為全球客戶提供實現增長所需的邊緣基礎設施，並推動 HostDime 成為哥倫比亞數字未來的重要驅動者。

HostDime是一家全球超邊緣數據中心公司，在墨西哥墨西哥、巴西、哥倫比亞 以及美國佛羅里達州奧蘭多的旗艦設施運營專門建造的數據中心，並在英國和印度擁有自有網絡。我們的使命是設計、建設並運營全球邊緣的下一代數據中心。我們提供的服務包括：託管（獨立套間、機籠、機架）、互聯互通（交叉連接、對等互聯、傳輸）、硬件即服務（裸機服務器、租賃自有服務器、硬件採購）、雲基礎設施（私有雲、混合雲、多雲），以及託管服務（服務器管理、遠程/智能現場支持）。

我們是InterNexa，拉丁美洲的連接、基礎設施和技術服務批發商。憑藉 25 年以上經驗，我們運營著超過 32,000 公里的光纖網絡，以及在哥倫比亞和秘魯的 40 多個互聯數據中心。我們隸屬於 ISA，這是一家多拉美企業，57 年來在 6 個拉丁美洲國家連接著人們和社區，並且是 Ecopetrol 集團的一部分。我們為政府、互聯網服務提供商（ISP）、電信運營商、OTT 平台以及礦業和能源行業提供專業的技術解決方案。通過我們的網絡基礎設施、互聯數據中心生態系統和託管安全服務，我們最大化運營效率，加速數字化發展，並加強客戶的業務連續性。

