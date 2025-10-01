紫金黃金國際正式登陸港交所：控股股東實力強大 高度重視ESG建設

香港，2025年9月30日 - (亞太商訊) - 9月30日，紫金黃金國際（2259.HK）正式在港交所掛牌上市，此次上市不僅是紫金黃金國際發展史上的重要里程碑，標誌著公司在全球的影響力邁上了新的台階，更為全球投資者提供了難得的投資機會。

作為紫金礦業的子公司，紫金黃金國際在資源、技術、資金等多方面受益於集團的深度賦能。紫金礦業是一家全球領先的以礦產勘查、開發為主的礦業公司。截至2024年12月31日，紫金礦業在全球17個國家擁有超過30個大型的礦業項目，資源儲量和產量、營業收入及利潤、資產總值及市值均已進入全球礦業公司前五位。

同時，紫金礦業在地質勘探、采選冶煉、環保技術等方面的領先優勢，也為紫金黃金國際在資源獲取和成本控制方面提供了有力支撐。

在可持續發展方面，紫金黃金國際高度重視ESG建設，將可持續發展戰略與企業經營深度融合。公司積極構建負責任的ESG框架，嚴格遵循全面且多層次的國際ESG標準，確保在環境管理、社會責任履行以及公司治理等方面達到國際先進水平。

同時，公司建立了完善的環境風險評估體系，旨在最大限度地減少生態影響，不斷提高營運效率。此外，紫金黃金國際還將「雙碳」承諾納入公司未來發展核心議程，截至2025年6月30日，塔吉克斯坦吉勞╱塔羅金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦和蘇里南羅斯貝爾金礦已實現購買電力的100%清潔能源利用。圭亞那奧羅拉金礦於2024年完成了兩期光伏項目，蘇里南羅斯貝爾金礦的25MW光伏項目正在建設中。

在社會責任方面，紫金黃金國際持續加強對社區建設，積極促進經營所在地區經濟發展。例如，公司的哥倫比亞「播種未來」農業發展計劃已連續開展五年。公司積極推動發展蘇里南羅斯貝爾社區基金會，2024年在教育、健康、體育和社會經濟發展領域提供財務支持。

紫金黃金國際的ESG實踐讓公司屢獲殊榮，於往績記錄期間，大陸黃金獲得「2024可持續發展認證」、澤拉夫尚獲得「環保突出貢獻獎」等。

值得一提的是，紫金黃金國際此次上市，引入超過二十家基石投資者，包括GIC、Hillhouse、BlackRock、Schroders、高毅、富達基金及景林等。多家知名機構的積極認購，彰顯市場對公司未來發展潛力的高度認可，亦側面折射出公司的強大吸引力與投資價值。

總之，紫金黃金國際的成功上市，不僅是公司自身發展的新起點，更是公司資本運作與產業佈局優化的重要成果。未來，紫金黃金國際將在集團支持下，繼續秉持「綠色發展、科技驅動、全球視野」的理念，努力成長為具有全球影響力的黃金標杆企業。

