AEON信貸財務二零二五/二六財年上半年純利增長37.1%

業績重點

- 受銷售額及應收款項持續增長帶動，收入增長4.3%至897,100,000港元

- 稅後溢利增長37.1%至233,600,000港元，減值虧損及減值準備減少12.7%

- 成本收入比率由47.0%改善至43.8%

- 宣派中期股息每股25.0港仙，派付股息比率為44.8%

香港，2025年9月30日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公布截至二零二五年八月三十一日止六個月（「二零二五/二六財年上半年」或「報告期間」）未經審核的中期業績。

儘管香港經濟持續面對挑戰，於報告期間內，集團收入按年增長4.3%至897,100,000港元，展現了核心業務具韌性，以及為維持銷售額及應收款項增長所實施措施的有效性。隨著集團持續提升營運效率，成本收入比率由截至二零二四年八月三十一日止六個月（「二零二四/二五財年上半年」或「去年同期」）的47.0%改善至報告期間的43.8%，未計減值虧損及減值準備前的營運溢利上升11.7%至475,600,000港元。得益於減值虧損及減值準備減少12.7%，集團稅後溢利增長37.1%至233,600,000港元（二零二四/二五財年上半年：170,400,000港元）。

董事會決議宣佈派發中期股息每股25.0港仙（二零二四/二五財年上半年：24.0港仙），派付股息比率為44.8%。

為應對充滿挑戰的經濟環境，集團於報告期間對推動銷售額及應收款項增長採取了更保守的策略，優先以最大幅度提升信用卡及私人貸款組合的回報，同時降低信貸風險。整體銷售額較去年同期增長4.4%，主要受益於信用卡銷售額的增長，抵銷了因審慎信貸評估而下降的私人貸款銷售額。客戶貸款及應收款項總額保持上升趨勢，由二零二五年二月二十八日至二零二五年八月三十一日期間增加2.7%。為應對香港消費金融市場的信貸違約率高企，集團已實施強而有力的信貸監控措施，以改善客戶還款表現，及減輕資產質量的惡化。因此，信貸虧損貸款（即第二階段及第三階段應收款項）佔客戶貸款及應收款項總額的百分比，由二零二五年二月二十八日的4.2%下降至二零二五年八月三十一日的4.0%。

集團的行銷策略有效降低廣告成本，同時維持行銷效益及優化資源分配。此外，綠色貸款產品的推出進一步強化集團對環境、社會和管治（ESG）原則的承諾。集團利用永旺生態系統，透過如AEON JCB信用卡優化計劃等舉措發揮協同效應。資訊科技方面，集團已完成IP聯絡中心（IPCC）項目以提升電話客服中心營運程序，並計劃持續評估以進一步提升效率。

展望二零二五/二六財年下半年，集團將重點維持銷售及應收款項增長，特別是透過本地及網上交易，同時完善信貸評估與監控流程，以確保可持續的高質量貸款組合。行銷策略將側重於精準行銷、大規模促銷以及利用獎勵措施來擴大市場份額，尤其是在年輕群體中。集團亦將透過增加產生手續費之交易和拓展保險中介業務，實現收入多元化。

為提升營運效率，集團計劃加速將人工智能工具融入後台營運，如自動化數據處理、信用風險分析等日常工作，以降低營運成本及提高準確性。信用評估和貸款組合管理將透過升級的風險導向方法得以加強，旨在甄別優質客戶以提供額外信貸。先進模型預期能提升信用評估詐欺的偵測和預測分析能力，從而加快決策過程及優化資源配置。

在永旺生態系統內，集團已開展One AEON項目，旨在建立一個用於累積和兌換獎勵的綜合積分平台。該平台將讓顧客能透過「AEON HK」及潛在合作商戶手機應用程式，無縫管理從AEON信用卡及潛在合作商戶，尤其永旺百貨(香港)有限公司（「永旺百貨」）獲得的積分獎勵。把積分平台和永旺百貨網絡整合將提升客戶的便利性和彈性，促進信貸與零售服務的參與度及忠誠度。

AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示：「集團在二零二五/二六財年上半年業績理想，印證了我們在充滿挑戰的市場環境下的韌性及戰略措施的有效執行。適逢集團成立35週年，我們將繼續秉持《永旺願景》及永旺集團三大原則——『攜手並進』、『超越集團及公司界限』及『建立多層面聯繫，共創充滿笑容的未來』。憑藉穩固的財務基礎及持續的數碼轉型，我們具備優勢把握信貸金融市場的機遇。我們將透過提供創新及以客戶為中心的信貸服務，於下半年繼續推動業務增長。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

