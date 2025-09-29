金葉國際集團有限公司宣佈於香港交易所GEM上市計劃

投資亮點：

- 金葉國際是香港機電工程行業老牌承建商，擁有近20年行業經驗，專注於暖氣、通風及冷氣調節系統工程，佔集團的收入超過90%。

- 在過去兩個年度，集團分別完成超過1,000個不同規模的項目。於截至2025年7月31日，集團手上擁有187個項目，未完成訂單價值約為62.8百萬港元。此外，集團亦已獲得一項目續期，項目由2025年9月起為期三年，合約金額預計不少於50百萬港元。

- 2025年3月31日止年度，比上一財年，集團的收入增加約25.6%至約154.5百萬港元，年內利潤亦增加約35.7%至約14.1百萬港元。2025年3月31日止年度，毛利率及淨利潤率分別為約20.4%及9.1%。

- 集團作為主承建商與香港許多大型物業管理公司建立業務關係，行業地位穩固。

- 管理團隊在機電工程行業經驗豐富，執行董事擁有20至30年以上行業經驗。

- 集團開發「GL ERP」雲端系統推動高效項目管理。

- 集團實施嚴格的運作體系，已獲得ISO 9001:2015質量管理系統、ISO 14001:2015環境管理系統及ISO 45001:2018職業健康與安全管理體系的全面認證。

香港，2025年9月30日 - (亞太商訊) – 香港老牌機電工程承建商金葉國際集團有限公司（「金葉國際」或「公司」，連同其附屬公司簡稱「集團」）今日宣佈於香港交易所GEM上市計劃。

於發售量調整權行使前，公司計劃發售100,000,000股股份，其中90%為配售，其餘10%為公開發售。每股發售價0.45港元至0.65港元，預計集資約45百萬港元至65百萬港元。

公開發售認購申請將於2025年9月30日開始，於2025年10月6日中午12時正（香港時間）截止。分配結果將不遲於2025年10月9日公佈。金葉國際的股份預計於2025年10月10日正式掛牌，股份代號為8549，每手為5,000股。

同人融資有限公司為是次股份發售之獨家保薦人，同人融資有限公司及民銀證券有限公司為聯席整體協調人，同人融資有限公司、民銀證券有限公司、興證國際融資有限公司、第一上海證券有限公司、百惠證券有限公司、輝立證券（香港）有限公司、南華證券證券投資有限公司、浦銀國際融資有限公司以及盈立證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

金葉國際是香港機電工程行業老牌承建商，擁有近20年行業經驗，專注於暖氣、通風及冷氣調節系統工程，包括供應、安裝、保養及維修服務，佔公司收入超過90%；同時，公司亦從事電力裝置及給供水系統工程。

在過去兩個年度，集團分別完成超過1,000個不同規模的項目。2025年3月31日止年度，比上一財年，集團的收益增加約25.6%至約154.5百萬港元，年內利潤亦增加約35.7%至約14.1百萬港元，毛利率及淨利潤率分別為約20.4%及9.1%。於截至2025年7月31日，集團手上擁有187個項目，未完成訂單價值約為62.8百萬港元。此外，集團亦已獲得一項目續期，項目由2025年9月起為期三年，合約金額預計不少於50百萬港元。

集團與香港大型的物業管理公司已維持許多年業務關係。於2023/24年度及2024/25年度，公司的五大客戶總收入分別佔集團總收入約64.5%及68.1%。

集團服務的物業組合遍佈香港島、九龍及新界，包括大角咀的奧海城、尖沙咀的中港城、荃灣的荃新天地、銅鑼灣的恒隆中心、銅鑼灣的Fashion Walk、山頂的山頂廣場、北角的友邦廣場、大角咀的港灣豪庭廣場、中環的中環中心、鰂魚涌的太古坊、啟德的AIRSIDE及紅磡的都會大廈。

管理團隊經驗豐富，熟識機電工程行業的發展。董事會主席、行政總裁、執行董事及公司創辦人之一葉金弋先生，在機電工程行業擁有超過20年的深厚經驗。執行董事及公司創辦人之一呂國傑先生擁有超過30年的機電工程行業經驗，具備豐富的實戰經驗。

集團研發雲端定製系統「GL ERP」系統推動高效項目管理，涵蓋投標準備及審批、項目進度監察以及財務管理。此外，公司實施嚴格的運作體系，符合國際標準，並已獲得ISO 9001:2015（質量管理系統）、ISO 14001:2015（環境管理系統）及ISO 45001:2018（職業健康與安全管理體系）的全面認證。

受香港老舊樓宇改造、可持續發展計劃及智能及綠色樓宇技術進步推動，香港暖氣、通風及冷氣調節工程的市場規模增長強勁。私營領域為增長的主要驅動因素，預計將於2025年至2029年期間按複合年增長率約5.8%增長，並於2029年達約8,318.3百萬港元，反映對升級及智能暖氣、通風及冷氣調節技術的穩定增長需求。

公司擬將有關發售所得款項撥作以下用途: 56.1%為新項目的前期成本提供資金、32.6%為新員工招聘及租賃額外辦公室、1.3%為升級公司的「GL ERP」系統及10%為一般營運資金。

新聞垂詢:

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司

張麗雲小姐 電話：(852) 2864 4827

張嘩雲小姐 電話：(852) 2864 4830

姚婉婷小姐 電話：(852) 2864 4897

電郵 sprg-goldenleaf@sprg.com.hk

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network