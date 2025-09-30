百本公佈2025全年業績 積極推進「科技+創新」與醫療健康的融合

香港，2025年9月29日 - (亞太商訊) - 百本醫護控股有限公司（「百本」或「集團」，股份代號：2293）於9月26日宣佈截至2025年6月30日止年度（「期內」或「年內」）業績。年內總體業務保持穩定，延續連年對股東回報的重視，宣派2025年度末期股息每股普通股1.50港仙。

期內，集團收益約為7,440萬港元，其中提供醫護人手解決方案服務所得的收益約為6,170萬港元，機構人手解決方案服務所得收益及私家看護人手配置服務所得收益分别为約3,520萬港元及約2,650萬港元；其他收入同比增加至為160萬港元；除所得稅前溢利約2,240萬港元；公司權益持有人應佔本年度溢利約為1,750萬港元；財務收入同比增加至本年度的約160萬港元；總資產保持穩定，流動資產維持健康水平。

此外，集團年內亦動用閒置現金結餘收購單一投資信託及持有金錠的交易所買賣基金，SPDR金ETF（「該等收購事項」），提升集團閒置現金的使用效益。董事會相信，該等收購事項可為集團提供平衡及分散投資組合的機會，及抗衡貨幣貶值及通貨膨脹。

截至2025年6月30日，集團已登記醫護人員數目較去年同期的29,800名同比增加7.4%至約32,000名，穩步增長且龐大而多元化的登記醫護人員規模不僅顯示集團良好的待遇及人才留存率，並將有助集團進一步增強競爭實力，把握業務發展機遇。

積極推進「科技+創新」與醫療健康的融合 全新「百本健康」生態具廣闊發展空間

以醫療人手解决方案爲核心，百本可爲醫院管理局、私家醫院、社福機構、診所及科研醫療機構提供專業、全面、可靠和客製化的醫療機構支援服務及居家養老醫護人手解決方案。近年集團在堅守核心業務的同時，積極推進「科技+創新」與醫療健康的融合，持續優化服務質素和效率、加深業務合作及拓展業務內容，整合預防醫學、中西醫療、智慧養老及適老化生活解决方案三大服務板塊，構建了全新的「百本健康」生態。

年內，集團亦積極利用旺角自購實體空間，現已構建了一個集醫療保健及智慧居家人工智能養老科技和數據的服務平台——「healtHUB」，已從最初的提供醫護人手解決方案發展成爲覆蓋「預防-治療-康復-居家照護-智慧養老」全生命周期的健康科技生態平台，提供「科技+創新」賦能的一站式醫療健康及智慧居家服務解决方案。

現時人口老齡化及醫療人手短缺趨勢持續，全球AI醫療市場前景廣闊，百本聚焦「科技+創新」賦能，業務已覆蓋符合醫療健康行業發展趨勢的全生命周期。同時，集團積極響應國家及政府政策，呼應國家的《「健康中國2030」規劃綱要》，並支持香港政府基層醫療健康系統發展，不僅多項業務受益於政策的長期支持，亦可獲得穩定的政府業務資源，並可與其他業務形成協同效應，均可為百本帶來廣泛、穩定的業務需求及中長期持續增長空間。

百本集團主席兼行政總裁奚曉珠小姐表示：「百本將繼續致力於加強及鞏固核心業務及成為更加知名的市場領導者，同時積極尋求新業務機會，推進『科技+創新』與醫療健康的融合，與戰略合作夥伴結盟或合作以追求提高集團業務的多元化程度，為百本的可持續增長及股東回報最大化的策略提供支持」。

關於百本醫護控股有限公司

百本醫護控股有限公司提供「科技+創新」賦能的一站式醫療健康及智慧居家服務解决方案。集團自2009年創立以來，始終秉持「關懷備至」、「專業實幹」、「全心全意」的服務理念，近年在堅守核心業務的同時，推進「科技+創新」與醫療健康的融合，持續優化服務質素和效率、加深業務合作及拓展業務內容，整合預防醫學、中西醫療、智慧養老及適老化生活解决方案三大服務板塊，構建了全新的「百本健康」生態。集團亦積極利用旺角自購實體空間，現已構建了一個集醫療保健及智慧居家人工智能養老科技和數據的服務平台——「healtHUB」。集團目前已從最初的提供醫護人手解決方案發展成爲覆蓋「預防-治療-康復-居家照護-智慧養老」全生命周期的健康科技生態平台。

以醫療人手解决方案爲核心，百本擁有超過32,000名合資格專業醫護人才網絡，可爲醫院管理局、私家醫院、社福機構、診所及科研醫療機構提供專業、全面、可靠和客製化的醫療機構支援服務及居家養老醫護人手解決方案。至今，集團已服務超過3,500家老人院／康復中心／診所。

