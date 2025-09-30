周大福人壽40週年呈獻「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃



香港，2025年9月29日 - (亞太商訊) - 周大福人壽宣佈，為慶祝成立40週年，推出全新「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃（「飛揚 ‧ 盛世」），以「動靜皆宜」為設計理念，兼顧靜態滾存增值與動態提取資金的需要，配合市場特有1「財富增值調配選項」2，特別提供「增進」、「均衡」及「保守」三個選項供客戶作靈活調配，計劃亦設有「保單分拆選項」3及「保單雙傳承」等優勢，為客戶實現長遠財富規劃與跨代傳承目標。 「飛揚 ‧ 盛世」為2年保費繳付年期的美元儲蓄壽險計劃，客戶於指定日期內成功投保，並以一筆過形式清繳保費，預繳保費除可獲派基本年利率之利息外，更可享額外年利率之利息，保證預繳保費利率高達10.1%4。 周大福人壽首席產品總監關珮妍表示：「理想的財富管理策略，不僅在於持續累積，更關鍵在靈活管理與高效增值。適逢今年是周大福人壽成立40週年，我們特意推出限時發售的『飛揚・盛世』，此產品不僅鞏固了我們在儲蓄壽險領域的領先地位，更是協助客戶實現財富自主與傳承規劃的重要工具。『飛揚・盛世』融合多項的靈活選項，讓客戶既可累積財富，又可提取保單價值以應對生活所需，充分展現我們致力提供更個人化、更具前瞻性的財策方案，並體現開創保險新價值的堅定承諾。」 「飛揚 ‧ 盛世」的優越特點包括： 1.「財富增值調配選項」2：市場特有1的調配選項，讓客戶於第10個保單週年日開始，輕鬆以「增進」、「均衡」及「保守」這三個預設的調配選項，靈活挑選「穩健資產戶口」5的價值與復歸紅利6之現金價值（如有）及終期分紅7之現金價值（如有）分配比例。 2.保單分拆選項3：由第5個保單年度完結後起，客戶可於每個保單年度分拆保單，把現有保單的部分投保單位分配至一份獨立「分拆保單」，保單分拆選項3亦適用於分拆保單，極致發揮資產分配功能。 3.保單雙傳承方案：客戶可於保單第6個保單週月日起無限次轉換受保人8，計劃另外設有「保單延續選項」9，讓指定受益人9於受保人身故後成為新保單持有人（如適用）及新受保人，讓保單繼續傳承。兩個產品特點的保障期亦將調整至新受保人128歲，讓保單可以享有充足的財富增值期，做到無限延續，世代相傳。 4.保費豁免保障10：若受保人為18歲或以上10並同時為保單持有人，於75歲前因意外受傷而導致完全永久傷殘11，其基本計劃的未來保費將按「保費豁免保障10」而獲豁免。若受保人為17歲或以下10，而保單持有人（包括後補保單持有人12）於75歲前因意外受傷而導致完全永久傷殘11或不幸身故，其基本計劃的未來保費亦可按「付款人保費豁免保障」而獲豁免10。以上保費豁免更高達500,000美元，豁免期直至保費期滿日或達到豁免金額上限，保障客戶遭遇不幸時維持保單生效，守護摯愛家人。 5.自選身故賠償13 / 全數退保14支付方式：客戶可為每位受益人從5種選項中選擇其中一項身故賠償支付，其中包括一筆過、固定分期13、遞增分期13，亦可以選部份以一筆過支付後餘額以遞增分期方式支付，或者自訂指定年期或於受益人指定的年歲開始以定額或遞增分期支付，讓每位受益人獲得最合適的安排。當保單生效5年後，保單持有人若選擇全數退保14，除了一筆過形式外，亦可選擇以定期給付或遞增給付方式領取退保款項14，靈活配合需要。 6.預繳保費為財富增值效益：「飛揚 ‧ 盛世」為2年保費繳付年期計劃，客戶可於投保時選擇一筆過預繳保費15，以較低的成本完成保費供款，而預繳之保費15更可獲享利息16（如有）。 註：

1.「市場特有」之計劃特點為比較香港主要人壽保險公司同類主要儲蓄壽險產品後所得出之結果，截至2025年9月26日。

2.財富增值調配選項及其分配比例: 調配選項 「穩健資產戶口」分配比例 復歸紅利之現金價值(如有)及終期分紅之現金價值(如有)分配比例 「增進」 0% 100% 「均衡」 40% 60% 「保守」 80% 20% 「穩健資產戶口分配比例」 =「穩健資產戶口」價值 ÷ （復歸紅利之現金價值（如有）及終期分紅之現金價值（如有）+ 穩健資產戶口價值之總額）x 100%。於第10個保單週年日及其後的保單週年日前或之後的30日內，在符合本公司當時的通行規則下，客戶行使財富增值調配選項以達至客戶所選擇之調配選項的相應穩健資產戶口分配比例，惟須符合特定條件，請參閱保單條款以了解更多關於財富增值調配選項之詳情。

3.在計劃有效期內及由第5個保單年度終結後起，保單持有人可行使保單分拆選項以建立一份獨立的保單（「分拆保單」），從保單的基本計劃中分配某部分的投保單位至分拆保單而毋須提供可保證明，惟須符合特定條件。分拆保單只會在其保單條款及保單資料說明發出後生效。請參閱保單條款以了解更多關於保單分拆選項之詳情。

4.投保申請遞交日期為2025年9月26日至2025年11月28日（包括首尾兩天）。詳情請參閱宣傳單張: https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/regent-leap-prepaid-premium-promotion-flyer.pdf

5.穩健資產戶口的長期目標資產配置為100%固定收入類別證券。穩健資產戶口之價值將會按不時公佈的利率積存生息。穩健資產戶口之利率並非保證，並可能會在任何年度為0%。

6.復歸紅利之面值及現金價值並非保證。然而一經公佈，該公佈之復歸紅利之面值便成為保證，並會永久附加於保單。請參閱保單條款以了解更多關於復歸紅利之詳情。

7.由第1個保單週年日起，本公司可就此計劃公佈非保證終期分紅，且本公司對決定是否派發該非保證終期分紅及其金額有唯一的酌情決定權。終期分紅之現金價值將會相等於或少於終期分紅之面值。

8.轉換受保人須符合指定條件和當時的行政規定。投保單位、保證現金價值、累積復歸紅利之面值（如有）、終期分紅之面值（如有）、任何穩健資產戶口之累積價值、保單日期及保單年度將在轉換受保人生效日期當日保持不變，而期滿日將更改為轉換新受保人128歲生日當天或緊接其後的保單週年日（以適用者為準）。請參閱保單條款以了解更多關於轉換受保人選項之詳情。

9.於受保人身故時，若保單持有人（仍在生）與受保人非同一人，受益人將成為延續新受保人。而於受保人身故時，若保單持有人同時身故或保單持有人與受保人為同一人，受益人將成為新保單持有人及延續新受保人，惟該受益人須符合當時公司的行政規定。於行使此選項後，投保單位、已繳付保費總額、保證現金價值、累積復歸紅利之面值（如有）、終期分紅之面值（如有）及穩健資產戶口之累積價值（如有）、保單日期和保單年度將在保單延續生效日期當日維持不變，但保單的基本計劃之計劃期滿日將調整至延續新受保人128歲生日當天或緊接其後的保單週年日（以適用者為準），請參閱保單條款以了解更多關於保單延續選項之詳情。

10.保費豁免保障有兩類安排：(i)「保費豁免保障」適用於受保人同時為保單持有人，於保單繕發或轉換受保人時最新之受保人須為18至60歲，並不幸在75歲前因意外受傷而確診完全永久傷殘。(ii)「付款人保費豁免保障」適用於保單繕發或轉換受保人時，最新之受保人年齡為17歲或以下；於保單繕發或轉換保單持有人（包括後補保單持有人）時，最新之保單持有人（包括後補保單持有人）須年屆60歲或以下，並不幸在75歲前因意外受傷確診完全永久傷殘或身故。請參閱保單條款以了解更多關於「保費豁免保障」及「付款人保費豁免保障」之詳情。

11.完全永久傷殘指因受傷而發生下列任何一項情況：(i)雙眼全面且無法恢復的喪失視力；或(ii)兩肢肢體完全和永久癱瘓，或在兩肢的手腕或腳踝處或其手腕或腳踝之上方實際切斷；或(iii)一隻眼睛的全面且無法恢復的喪失視力以及一肢體的完全和永久癱瘓或在一肢的手腕或腳踝處或其手腕或腳踝之上方實際切斷。

12.後補保單持有人指由保單持有人於本公司的投保書或其後於本公司指定表格上指定並獲本公司批准為後補保單持有人的人士。請參閱保單條款以了解更多關於後補保單持有人之詳情。

13.須符合特定條件，請參閱保單條款以了解更多關於身故賠償支付選項之詳情。

14.須符合特定條件，請參閱保單條款以了解更多關於全數退保之詳情。

15.預繳保費選項只適用於年繳保費模式的保單。預繳之保費將會存入保費儲存戶口，已存於保費儲存戶口之款項會按當時本公司所給付之利率獲派利息(現時年利率為2厘，惟此利率並非保證)，您可以全數提取保費儲存戶口內之預繳保費，但所得之利息會被收回。如保費儲存戶口之款項由於利率下降而不足以繳付保費及保費徵費，保單持有人需補回有關保費差額(包括保費徵費)，否則保單會被終止或被執行自動保費貸款。如受保人身故，保費儲存戶口內的餘額(如有)會給付保單持有人，並不會收取手續費。

16.此利息現時為年利率2%且為非保證的。 重要提示：

- 本新聞稿乃資料摘要，僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關周大福人壽「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃詳情，均以保單合約之條款及細則作準。

- 本新聞稿的產品資料不包含「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。上述「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面了解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及細則。

- 有關「飛揚 ‧ 盛世」儲蓄壽險計劃產品小冊子，請瀏覽 : https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/regent-leap-savings-insurance-plan-brochure.pdf

- 如欲查詢，歡迎致電周大福人壽客戶服務熱線：+852 2866 8898。

