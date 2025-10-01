U.S. Polo Assn. 從美國科羅拉多州丹佛推出 2025 秋冬全球系列

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年9月30日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 作為美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌，正式發佈其 2025 年標誌性的運動風格秋冬全球系列。本季新品展現了品牌經典的美式風格與馬球運動傳承，並融合丹佛市的活力精神——這座城市以都會文化與粗獷自然美景交織的獨特魅力而聞名。

U.S. Polo Assn. 2025 秋冬全球系列

從丹佛市中心的核心地帶到艾斯本牧場的靜謐廣袤，這些優美景緻為 U.S. Polo Assn. 2025 秋冬全球系列提供了完美背景。本季行銷活動以大學校園返校主題為靈感，展現品牌在運動、生活與時尚上的深厚連結。此次全球拍攝更邀請專業馬球選手 Chloe Carabasi 與 Jake Klentner 擔任模特兒，進一步凸顯品牌與馬球運動的真實關係。

「今年的秋冬全球系列以經典、運動感與精緻風格，展現我們的全球品牌精神，並選擇能夠反映年輕活力消費者能量的地點。」U.S. Polo Assn. 全球品牌管理與行銷公司 USPA Global 總裁暨執行長 J. Michael Prince 表示。「U.S. Polo Assn. 每一季的系列都是對運動與風格的永恆禮讚，而本季更以科羅拉多州丹佛的獨特魅力作為亮點。」

U.S. Polo Assn. 2025 秋冬全球系列以壯麗的落磯山脈為背景進行拍攝，展現濃厚美式風格的色調調和大膽清新的秋季元素，並融入冰霜般的節日色彩，完美契合寒冷季節。該系列聚焦於層次豐富的材質、精心設計的剪影與永恆經典的單品，為從課堂到節日的無縫過渡提供舒適且具風格的穿搭選擇。亮眼單品包括 U.S. Polo Assn. 標誌性的馬球衫、粗獷牛仔布、麻花針織毛衣、法蘭絨襯衫，以及帶有學院風格的外套，並提供溫暖的節日層次搭配以及適合全家共享的禮品化選項。

「這一系列為衣櫥帶來兼具精緻與實用的百搭單品，將日常提升的穿著風格與 U.S. Polo Assn. 以傳承為核心的學院感完美融合，」USPA Global 商品與設計副總裁 Jessica Ramesberger 表示。「無論是返校、週末小旅行，或是節日聚會，U.S. Polo Assn. 2025 秋冬全球系列都能為每個人提供時尚、舒適且易於入手的選擇。」

作為持續推動 USPA Life 全面永續計劃的一部分，品牌在 2025 秋冬全球系列中廣泛運用了 USPA Life 產品。系列中採用有機棉等優選布料，展現 U.S. Polo Assn. 致力於不斷改進的決心，確保對人群、產品與地球產生正向影響，並為下一代塑造更美好的未來。USPA Life 與聯合國永續發展目標保持一致，反映了 U.S. Polo Assn. 對於實質影響的堅定承諾。

135 週年紀念系列：秋冬特別版

U.S. Polo Assn. 在 2025 秋冬全球系列中特別推出精選單品，延續 135 週年慶典，向品牌自 1890 年以來源遠流長的馬球運動傳承與歷史致敬。這個特別膠囊系列以精緻細節與品牌標誌性的紅、白、藍條紋為特色，紀念 135 年來對運動精神的啟發與經典時尚的傳承。

「丹佛的活力與特質正好呼應了 U.S. Polo Assn. 2025 秋冬全球系列的精髓。從都會街頭風格到質樸的馬術場景，本次全球拍攝捕捉了我們品牌所禮讚的多元且充滿動感的生活方式，」USPA Global 全球行銷副總裁 Stefanie Coroalles 表示。「本季的視覺影像講述了一段關於轉變、傳統與凝聚的故事，這正是秋冬該有的感受。」

U.S. Polo Assn. 2025 秋冬全球系列現已於全球各大門市及官方網站 uspoloassnglobal.com 正式發售。

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。 U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN、歐洲的TNT和印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 為 USPA 子公司，負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。要了解更多信息，請訪問 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。

聯繫信息

Kaela Drake

PR & Communications Specialist

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

來源: U.S. Polo Assn.

