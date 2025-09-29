全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船 "港榮"輪首航香港

香港，2025年9月29日 - (亞太商訊) - 9月28日，全球首艘9300CEU（標準車位）甲醇雙燃料動力滾裝船"CM HONG KONG"輪（中文名"港榮"輪）首航香港儀式在香港青衣舉行。全國政協副主席梁振英、香港特區政府政務司司長陳國基、中央政府駐港聯絡辦副主任祁斌、招商局集團董事長繆建民等出席，招商局集團副總經理鄧仁傑主持。

梁振英在致辭時表示，"CM HONG KONG"輪是高新科技與香港航運發展的深度融合，標誌香港國際航運中心地位的提升，寄託了對香港繁榮穩定的美好願景。招商局集團作為香港歷史悠久的中資企業，始終與國家發展大局同頻共振，推動香港經濟社會繁榮發展。希望招商局集團持續創新，為香港和國家長遠發展貢獻力量。

陳國基表示，招商局集團一直積極配合特區政府政策，走在綠色轉型的前線。"港榮"輪使用可以減少七成以上溫室氣體排放的綠色燃料，充分體現科技創新和環保理念的深度融合。期盼招商局集團繼續深耕香港、貢獻香港發展，在建設國際金融、航運、貿易三中心，以及國際高端人才集聚高地方面，發揮更大作用。

繆建民表示，招商局集團與香港共榮共生，積極助力香港航運業高品質發展。"CM HONG KONG"輪冠以香港之名，承載繁榮祝願，更是招商局集團紮根香港的生動注腳。未來，招商局集團將加快綠色船舶建設，持續提升世界航商大會平台影響力，推動港航物流綠色化，助力香港打造全球航運業綠色低碳發展新樣本。

儀式上，香港海事處處長王世發向"CM HONG KONG"輪船長頒發紀念牌。嘉賓們隨後登船參觀駕駛台、生活區及甲醇雙燃料動力系統，體驗該輪在低碳技術與裝載效率上的突破。

有關機構嘉賓、招商局集團有關部門和二級公司負責人參加活動。

"CM HONG KONG"輪由招商輪船訂造，是全球首艘採用甲醇雙燃料動力系統的大型汽車滾裝船。動力系統支援燃油與甲醇靈活切換，滿足國際海事組織Tier Ⅲ排放標準，使用綠色甲醇時可減排超70%。該船總長219.9米，型寬37.7米，設計裝載容量9300個標準車位元，實際可達9492個。總裝車面積78416平方米，約相當於11個標準足球場。配備13層裝載甲板，其中3層為可調節升降甲板，另有3層專為氫燃料電池車設計。尾跳與側跳雙裝卸通道提升裝卸效率30%。全船配備156個閉路電視監控系統，13層甲板均設耦合熱成像紅外探頭，確保安全。

"CM HONG KONG"輪首航執行中國至歐洲航線，在香港卸車後將駛往歐洲。招商輪船將充分利用香港自由港的獨特優勢，參與推動香港"綠色燃料貿易+港口服務"模式，助力打造新的經濟增長點，吸引更多國際船舶來港加注綠色燃料，為香港綠色航運樞紐的發展注入新動能。

