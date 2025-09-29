31 Concept 透過策略性收購 Xynthor AI 加速次世代 DPI 領導地位

迪拜，阿聯酋, 2025年9月29日 - (亞太商訊) - 阿聯酋領先的網路安全創新企業 31 CONCEPT (31C) 今日宣布，已策略性收購加拿大公司 Xynthor AI Software Inc.，該公司在 AI 原生資料外洩防護（Data Loss Prevention, DLP）解決方案領域具開創性。此次收購將進一步鞏固 31C 致力推動深度封包智慧（Deep Packet Intelligence, DPI）、企業安全，以及在 AI 為核心的世界中維護資料主權的承諾。

31 Concept 與 Xynthor

透過整合 Xynthor 的「AI 時代 DLP」與 31C 在 DPI 領域的專業，雙方的結合平台將提供市場上最完整的 AI 感知型安全解決方案。此舉正面回應了現代 AI 驅動工作流程 對能夠應對的新一代安全系統日益增長的需求。

為什麼這很重要

生成式 AI 工具（如 ChatGPT 與 Claude）的崛起，已遠遠超越傳統 DLP 系統的能力，而這些系統僅針對結構化資料與靜態規則而設計。高知名度的事件——例如 三星工程師在使用 ChatGPT 時意外洩露專有原始碼——凸顯了建立 專為 AI 設計的安全防護 的迫切性。

31C 執行長 Misha Hanin 強調：「AI 與網路安全的匯聚，是我們產業史上最重大的典範轉移。傳統方法無法處理今日 AI 環境中動態、具語境感知的資料流。透過此次收購，我們正在開創一個全新的 AI 原生安全解決方案 類別。」

Xynthor 的突破性技術

Xynthor 帶來幾項獨特的差異化：

AI 資料守護者：透過 NLP 驅動的偵測，防止敏感資訊離開組織。

隔離式架構：將分析保持在客戶環境內，確保隱私與合規性。

情境感知智慧：透過 AI 驅動的分類與行為分析，減少誤判。

私有 LLM 保護：讓內部大型語言模型能安全使用，而不會暴露於外部。

無縫整合：可與既有基礎設施配合運作，同時支援 HIPAA 和 GDPR 等法規。

全面性的 AI 時代平台

整合的平台透過即時政策管理、自適應威脅偵測與行為分析，強化 DPI。它同時簡化了符合 GDPR、HIPAA、PCI DSS 以及即將推出的 AI 治理標準的流程。

31C 技術長 Boris Heismann 表示：「我們不僅在回應當前的需求，也在預見未來的挑戰。將 DPI 與 AI 原生 DLP 結合，創造出一個為未來做好準備的安全平台。」

策略影響

全球資料外洩的平均成本每次超過 400 萬美元，而 AI 驅動的風險只會持續增加。透過結合 DPI 與 AI 原生 DLP，31C 定位自己為能解決這些關鍵挑戰的全球領導者。

此次收購符合 31C 的成長策略，其中包括與 Xynthor 產品成功掛鉤的績效獎勵。兩家公司將繼續在阿聯酋與加拿大營運，結合雙方優勢，加速創新與市場拓展。

關於 31C

31C 成立於阿聯酋，是一家專注於深度封包智慧（DPI）、企業安全與資料主權的網路安全公司。其創新的方法使其成為全球企業、政府及監管機構信賴的合作夥伴。

關於 Xynthor AI

Xynthor AI 總部位於加拿大，開發 AI 原生安全平台，旨在保護使用生成式 AI 的組織，確保在 AI 時代的安全與合規。

欲了解更多有關 31C 次世代 DPI 解決方案的資訊，請造訪 https://31c.io 。

