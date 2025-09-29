SIG x ARK超260億日圓助陣Quantum Solutions：開啟日本ETH儲備上市公司新時代



東京，2025年9月29日 - (亞太商訊) - 據Quantum Solutions Co.,Ltd.（東京證券交易所代碼：2338，下稱「Quantum Solutions」）於2025年9月26日發布的公告顯示，公司已啟動超260億日圓（約1.8億美元）的戰略融資計劃，首輪募集金額達221億日圓（約1.5億美元），公告列出三家國際機構資本參與。這一消息一經公布，隨即引發廣泛關注。觀察人士指出，對日本投資者而言，這是繼巴菲特入股五大商社後，多家美國機構資本對日本資本市場的又一次深度押注；對國際投資者而言，這則意味著日本市場正加速向全球創新資本開放，迎來全新價值重估機會。 多家國際機構資本同台亮相，日本市場再獲國際加持 本輪融資的投資者組合被部分市場人士稱為「國際資本夢幻陣容」。由Cathie Wood主導的ARK Invest首度將版圖拓展至亞洲，被市場視為其在美國之外的重要戰略突破。ARK長期以來以精準捕捉破壞式創新與新興科技趨勢聞名，市場人士認為，ARK的此次入局被解讀為對Quantum Solutions戰略定位的高度認可，也折射出國際創新資本對日本市場的積極態度。與此同時，全球最大量化交易與專業投資集團之一的SIG（Susquehanna International Group），據公開資料，透過旗下CVI Investments出手，其資本市場經驗與風控能力被認為可為Quantum Solutions後續的流動性管理與資本效率優化提供制度性支持。第三位參與者則是由任德章（TC Yam）先生領導的Integrated Asset Management（IAM）。IAM結合國際金融與媒體資源的跨界優勢，被部分觀察人士視為有助於Quantum Solutions增添資本實力，更進一步鞏固其在全球投資者社群中的聲譽與公信力。三家重量級機構的聯手進駐，無論從資金來源還是象徵意義上，被部分市場人士視為為Quantum Solutions及日本資本市場帶來強力背書。 在融資架構上，本輪主要採用可轉換債券以及浮動與固定行權價認股權證，合計發行規模約4,400萬股，近似於現有股份的翻倍。市場分析認為，該融資架構顯示國際投資者對Quantum Solutions長期發展前景的信心，另一方面也為公司未來的戰略轉型提供了充足資本彈藥。市場分析人士指出，經過本次融資強化後，Quantum Solutions的資本結構更趨穩健，不僅具備更強的抗風險能力，亦為投資者帶來估值修復與長期增長的雙重空間。 ETH Treasury首例登場，差異化戰略開啟新賽道 此次融資落地後，Quantum Solutions將正式啟動其ETH Treasury戰略，以募集資金長期持有以太坊（ETH）。虽在公告内未提及具体运营计划，但市场预测，Quantum Solutions会在合規框架下透過Staking、智能合約與多元流動性策略實現資產增值與風險管理。至此，Quantum Solutions將成為日本首家实质性将ETH納入公司金庫（Treasury）的上市公司，開創本土市場的歷史先例。 與眾多選擇比特幣（BTC）作為核心資產的公司不同，Quantum Solutions在戰略層面另闢蹊徑。ETH不僅是一種數位資產，更是整個區塊鏈應用層的基礎設施。其智能合約功能為去中心化金融（DeFi）、NFT、生態協議等提供支撐，使其具備更持續的增值潛力。美國市場的數據顯示，ETH Treasury的估值普遍高於BTC Treasury，市淨率溢價約為6.5倍，顯示投資者對ETH帶來的長期回報有更高期待。換言之，ETH Treasury的差異化邏輯在於「資產+應用」的雙重驅動，有分析認為，Quantum Solutions的策略恰恰抓住了這一先行者優勢。 本輪融資完成後，预测其公司預計可逐步累積超過8萬枚ETH，並有望在短期內躋身全球領先的ETH Treasury公司之列。市場觀察認為，結合ARK、SIG與IAM的戰略協同，Quantum Solutions不僅能夠獲得資金與專業知識的輸入，還將在品牌、技術與合規治理方面持續受益。部這一戰略落地對日本市場而言，既是一次新資產類別的制度性突破，也將為本土上市公司在全球區塊鏈版圖中提供一個可供複製的成功範例。對於零售投資者來說，這意味著他們能夠首次通過傳統資本市場的管道，間接參與ETH相關收益，開啟全新的投資故事。 日本政策紅利釋放，Quantum Solutions長期主義聚焦股東價值 日本市場正在迎來新的轉折點。隨著政府在Web3政策上不斷釋放利好訊號，監管環境日漸清晰與友善，投資者正尋找新的參照標的。相比之下，美國已經出現了BitMine、BTCS等BTC/ETH Treasury公司，市值一路走高，成為資本市場的新焦點；而日本卻一直缺乏同類型的上市公司。分析人士認為，Quantum Solutions的進場，不僅填補了這個空白，更以「日本第一」的身份打開新的篇章。它的出現，等於在市場上立下一個新的定價參考，讓投資者有了一個全新故事可以跟隨，也為資金流入和市場活化創造了條件。 值得注意的是，根據公開資訊，Quantum Solutions管理層多年來持續探索新賽道。他們曾經推動AI算力、雲端基礎設施和數位解決方案等業務轉型，每一步都在嘗試新的增長曲線。本輪超260億日圓的融資落地，更是一次關鍵轉折點。市場解讀認為，隨著ARK、SIG和IAM三大國際資本的聯手加持，公司不僅獲得資金支持，更得到國際市場的高度背書，釋放出「聚焦股東價值最大化」的明确信號。分析人士指出，投資者因此認為Quantum Solutions不僅有資本實力，還有國際資源與長期戰略，市場信心自然水漲船高。 根據公開資訊，Quantum Solutions管理層一直在探索新賽道。从推動AI算力、雲端基礎設施和AIGC解決方案，每一步都在寻求新的增長曲線。本輪超260億日圓的融資落地，是一次關鍵轉折點。隨著ARK、SIG和IAM三大國際資本的聯手加持，公司不僅獲得了資金支持，更得到國際市場的背書，釋放出「聚焦股東價值最大化」的明确信號。 關於 Quantum Solutions 根據其官網與公開資訊，Quantum Solutions Co.,Ltd.（東京證券交易所：2338）是一家總部位於日本東京的高成長科技企業，專注於人工智能、大數據分析及區塊鏈相關技術的研發與應用。公司成立於2004年，並於東京證券交易所掛牌上市。更多信息請訪問公司官網：https://www.quantum-s.co.jp/en/corporate 前瞻性聲明 本新聞稿包含根據公司目前可取得之資訊，以及對未來事件與預期所作的若干假設所形成的前瞻性聲明。此類聲明涉及各種風險與不確定性，包括但不限於政策變動、市場狀況、技術發展及監管因素，皆可能導致實際結果與此類聲明中所表達或暗示的結果出現重大差異。建議現有及潛在投資者審慎評估潛在風險，並避免對本新聞稿中所包含的任何前瞻性聲明寄予過高信賴。此類聲明僅適用於本新聞稿發佈之日，除法律另有規定外，公司並無義務因新資訊、未來事件或其他情況而更新或修正任何前瞻性聲明。 如有進一步查詢，請聯絡：

香港/國際：

Mr. Steven Tung

Email: publicrelations@quantum-s.co.jp 日本：

Ms. Linda Peng

Email: publicrelations@quantum-s.co.jp



話題 Press release summary



部門 运动会, Blockchain Technology, Artificial Intel [AI], ICO

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

