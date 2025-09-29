TAIPEI, TAIWAN, 2025年9月29日 - (亞太商訊) - 新加坡 —— 新交所凱利板上市公司 Mooreast Holdings Ltd.（以下簡稱「Mooreast」或「集團」）今日表示，已與中國交通建設股份有限公司（「中交股份」）旗下子公司簽署《戰略合作協議》（「SCA」）。中交股份是中國國有的全球基礎設施開發領導企業。

根據該協議，Mooreast 與中交機電工程有限公司（「中交機電」）計劃合作，在中國及全球其他地區共同開發浮式海上再生能源及相關近海與海洋工程專案的商機。

該戰略合作將充分發揮中交機電在中國境內的規模化營運、專業技術、資源、聲譽與網絡優勢，同時結合Mooreast 在綠色低碳發展與浮式再生能源領域（包括海上風電）的技術能力、成功經驗與國際網絡。

雙方亦將探索建立海上風電相關產業供應鏈的合作機會，提供涵蓋工程、採購、施工與安裝（EPCI）的綜合解決方案。

Mooreast 與中交機電計劃推進涉及浮式風能及其他近海與海洋工程專案的合作，範圍包括工程設計、生產、分裝、運輸及／或系泊與索具系統、風力發電機、浮式平台及相關零部件或設備的安裝等。

儘管這些產品與解決方案的主要市場在中國本土，但鑑於亞洲地區技術水平日益提升且生產成本持續下降，雙方亦看好海外市場的成長機遇。

作為近海與海洋領域系泊與索具系統的專業公司，Mooreast 是亞洲唯一一家超高功率錨具設計與製造商。隨著全球浮式風電專案的商業化步伐加快，公司正積極擴展其在歐洲和東北亞的市場布局。

Mooreast 執行董事兼副主席沈君南先生表示：「我們非常高興並榮幸能與中交機電這樣享有盛譽的企業建立合作。與陸上風電相比，中國的浮式海上風電產業仍有巨大潛力尚待開發。我們期待在不久的將來深化合作，把握國內外市場機遇。」

關於 Mooreast Holdings Ltd.

作為全面系泊解決方案的領導者，Mooreast 為近海石油與天然氣、航運及海上再生能源產業提供系泊系統的設計、工程、製造、供應與物流、安裝及調試等服務。

憑藉近三十年的經驗，Mooreast 正將其在系泊解決方案領域的實績與專業能力應用於浮式再生能源專案，特別是浮式海上風電。公司已成功參與日本與歐洲的浮式海上風力發電機開發與原型專案。

更多資訊，請瀏覽 https://mooreast.com/

