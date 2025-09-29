比優集團（09893.HK）的含「金」量

香港，2025年9月29日 - (亞太商訊) - 港股礦產資源板塊近期表現強勁，除了受惠於金價、銅價因減息週期、印尼大型銅礦停產而創出新高帶動外，還有備受市場矚目的紫金礦業（02899.HK）旗下紫金黃金國際分拆上市的熾熱招股反應。市傳紫金黃金國際公開發售股份錄得孖展超購逾190倍，凍資近4800億港元。此次全球發售還吸引了包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本在內的超豪華基石投資者陣容。

摩根士丹利、瑞銀等一眾國際投行因應目前市場情況已分別再度調升金價及銅價預測，並對未來的黃金、銅的價格維持上行走勢表示樂觀。從現貨黃金市場表現來看，9月26日亞市早盤時段現貨黃金於3739.08美元/盎司附近高位震盪，一度達3757.14美元/盎司，創下歷史新高點。而上海期貨交易所(SHFE)最活躍的銅期貨合約同日亦上漲0.32%，至每噸82420元人民幣(約11678.3美元)。

紫金黃金國際的IPO熱潮與黃金、銅等價格的持續新高，為港股市場上的礦業股表現提供了絕佳的時間窗口。在聚焦板塊機會、挖掘潛力標的過程中，一間尚未被充分關注的企業——比優集團（09893.HK），其潛藏的「含『金』量」正值得深挖。

作為港股市場稀缺的「礦山+民爆」概念股，比優集團通過差異化經營優勢，正逐步進入投資者的視野。其中，集團核心資產——安徽金鼎礦山，依託成熟的提金工藝和穩定的產能，正在成為公司業績的重要支撐。2025全年財報數據顯示，安徽金鼎共生產含金泥約850公斤，含金量約20%，折合純金產量約170公斤。銅金共生資源亦十分亮眼，2024全年開採77.9萬噸銅金礦，平均金品位0.66g/t，銅金精礦加工產出1.91萬噸，平均金品位顯著提升至16.75g/t，為黃金產能的持續釋放奠定了堅實基礎。隨著金、銅板塊關注度的不斷提升，兼具獨特商業模式與清晰成長路徑的比優集團，正迎來價值重估的關鍵窗口。

板塊東風已至，價值重估正當時

作為港股市場中唯一的民用爆破上市公司，公司已構建起"「民爆+礦山」垂直一體化業務格局。2025財年，公司實現營業額16.96億元人民幣(下同)，同比增長24.09%；股東應佔溢利1.64億元，同比增長25.20%。在礦業板塊熱度提升的背景下，此類業務獨特、賽道專精的企業更易獲得流動性溢價與估值重塑的機會。

值得注意的是，比優集團於2025年2月18日成功由港交所創業板轉至主板，成為港交所「簡化轉板機制」實施後的首個案例。這一轉變不僅是市場認同度提升的變更，更是公司治理結構、資訊披露透明度與投資者基礎的一次全面升級。隨著國際機構投資者的基礎擴大，比優集團自加入主板後，股價取得良好的漲幅。國際股票交易及投資信息平台Simply Wall Street 於9月15日發表的《Undervalued Small Caps With Insider Buying In Global For September 2025》文章將公司評選為全球十大被低估的中小盤股，較合理估值存在約42%的折讓空間。

比優集團引起國際投資機構的注意，除業績佳、增長潛力大以外，公司的發展策略緊密契合國家政策與區域經濟脈絡亦是投資價值重點所在。在國內，安徽金鼎項目的產能持續釋放，並於2023年入選首批安徽省級綠色礦山企業。同時，西藏天仁項目已於2025年1月獲西藏自治區發改委核准，預計2026年底投產；海外業務方面，公司自2017年佈局塔吉克斯坦市場，已成為當地最大民爆生產商。這種深耕本土+出海的雙線佈局，合理分散了區域風險。

安徽金鼎礦——穩健的"產能壓艙石"

值得留意的是，根據年報披露，安徽金鼎項目持有黃屯硫鐵礦與銅金多金屬礦的採礦權，採礦許可證於2016年3月頒發，2043年8月才到期，並可依規延期。2025財年(截至3月31日)資料顯示，安徽金鼎項目經營狀況穩健，盈利水準持續提升，收入已佔總收入近半，成為集團穩定發展的堅實支點。

據瞭解，安徽金鼎的15萬噸/年硫精礦焙砂提金選礦技術改造工程項目經一年多的試運行後，相關產能進一步釋放。2024財年該項目已實現黃金回收約170公斤；截至2025年1–8月，累計黃金產量已達150公斤，產能持續穩定釋放。

安徽金鼎憑藉穩定的黃金產能、成熟的提金工藝及充足的資源儲備，將繼續發揮"壓艙石"的作用，為集團業績增長提供堅實保障。2025財年，安徽金鼎項目共生產礦石96.09萬噸，其中銅金礦77.91萬噸，平均品位金0.66 g/t、銅0.39%；硫鐵礦8.11萬噸，平均品位硫19.57%、金0.29 g/t；磁鐵礦10.08萬噸，平均品位鐵20.98%、金0.34 g/t。展現出強勁的產能兌現能力。

根據John Boyd Mining Consulting(Beijing)Company Limited（"博多"）審核資料，截至2025年3月31日，安徽金鼎西區金銅礦探明資源量900萬噸、推斷資源量220萬噸。礦石儲量方面，西區金銅礦概略儲量772萬噸，東區硫鐵礦概略儲量657萬噸。充裕的資源儲備為產能的長期穩定釋放提供了堅實保障。排產計劃顯示，2026-2035年間，安徽金鼎年礦石產量將基本維持在100萬噸水準，其中銅金礦石佔比約82%，黃金品位維持在0.67-1.04 g/t區間，保證了黃金產出的連續性與穩定性。與此同時，還要留意其銅、硫鐵等的輸出，尤其在國際銅價保持在高位運行的預期下，安徽金鼎的利潤有望持續提升。

來源：公司財報

從業績貢獻來看，安徽金鼎礦業項目已然成為比優集團利潤增長的核心引擎。過去三年，收入實現跨越式增長，從2億元快速攀升至8.33億元，年複合增長率超過60%，收入佔比已與集團傳統民爆業務相當。同時，安徽金鼎"採礦-選礦-提金"的產業鏈與集團民爆業務形成協同效應——民爆產品為採礦環節提供爆破支援，有效降低運營成本，進一步強化盈利韌性，持續為集團貢獻穩定收益。

在國際貴金屬價格狂飆，紫金黃金國際赴港上市所引領的板塊"東風"之下，比優集團已具備價值重估的多重催化劑。當下，市場資金開始系統性資金配置於估值落後的黃金資源與工業金屬股，這類治理完善、業務可見性強、且具備明確成長路徑的中小型企業，有望成為下一階段資金挖掘的重點目標。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network