香港，2025年9月28日 - (亞太商訊) - 9月26日，「聚力五載 共創未來」上實資本2025年度投資人大會在上海、香港兩地同步舉行。值此上實資本成立五周年之際，各界嘉賓齊聚一堂，既回顧五年來深耕投資的堅實歷程，更聚焦「滬港協同發展」的新機遇 - 發揮香港國際金融中心優勢，未來將進一步深化滬港協同，按照上實集團「立足香港、依託上海，服務國家戰略、走國際化道路」的戰略定位，共探跨境資本賦能生命健康、環境健康產業的新路徑。

上實集團董事長冷偉青在致辭中表示，面對科技變革浪潮，上實集團立足香港、依託上海、面向全球，主動擁抱創新，在變革中搶抓機遇，聚焦生命健康、環境健康兩大主賽道，推動「科技+金融+產業」 的協同發展。上實資本作為集團基金管理和戰略直投平台，過去五年，成功打造「生物醫藥」基金矩陣，支持香港本地生物科技企業科研成果轉化，推動全球優質技術與滬港資本、產業資源融合。未來，上實資本將發揮香港平台連結全球資源，在科技創新領域進一步深化滬港協同，以基金為紐帶，助力香港在生命健康、環境健康領域的創新成果落地轉化，完善跨境投資鏈條。

圖注：上實集團董事長冷偉青致辭

上實集團首席金融與投資官、上實資本總裁谷峰在主旨演講中，回顧了上實資本五年間 「立足上海，聯動香港，輻射全球」的發展脈絡。他強調，面對全球產業變革，上實資本將以 「滬港聯動」 為核心抓手，通過新基金佈局與現有基金擴募，持續強化生命健康、環境健康的投資能力。同時，港股基石投資基金的成立，也精準補齊了滬港兩地戰略產業領域投資的最後一環。上實資本未來的部署將以國家戰略為導向、以集團戰略為支撐，強化雙平台協同，完善跨境基金矩陣，深化與香港本地資源的合作，助力香港打造國際綠色金融中心與生物醫藥創新中心，推動資本與產業深度的融合，踐行集團「服務國家戰略、走國際化道路」的核心定位。

圖注：上實集團首席金融與投資官、上實資本總裁谷峰發表主旨演講

本次大會的重要亮點之一，是 "上實資本科技基金（STC）" 品牌的正式發佈。作為上實資本聚焦綠色健康賽道的核心載體，STC 將進一步拓展環保能源、具身智能、低空經濟等細分產業賽道。依託香港綠色金融的優勢，為科創企業提供「資本 + 生態」的雙重賦能，推動滬港綠色科技項目跨境聯動，助力香港打造國際綠色科技投資樞紐。

圖注：上實資本科技基金（STC）品牌發佈

為深化滬港兩地戰略產業協同，上實集團攜手國泰海通在大會上簽署"滬港戰略產業基石投資基金"合作協議。該基金作為上實資本佈局滬港跨境投資的關鍵舉措，將重點聚焦「上海戰略新興產業赴港上市前最後一公里的融資」——填補滬港跨境投資鏈條的空白。基金首期規模與香港合作方參與細節將後續公佈，預計將成為香港資本市場服務內地戰略產業企業赴港上市的重要橋樑。

圖注：滬港戰略產業基石投資基金簽約儀式

大會同期簽署四項重磅合作協議，其中兩項與香港產業發展高度相關：

1、上實集團 - Azzurra Capital 合資合作：雙方將共同在港設立基金投資平台，聚焦全球綠色科技、環保能源項目，推動全球環境健康領域優質技術與中國產業資源、市場資源，香港資源深度融合。

圖注：上實集團-Azzurra Capital合資合作簽約儀式

2、香港生物科技基金擴募：作為上實資本深耕香港生物醫藥領域的核心基金，本次擴募將進一步加大對香港本地生物科技企業的投資力度，同時聯動香港科技大學、香港生物醫藥創新協會等機構，支持科研成果轉化，重點投向基因治療、創新藥研發等細分領域，助力香港建設國際生物醫藥創新中心。

圖注：香港生物科技基金擴募及戰略合作簽約儀式

此外，上實環境科技基金、上海生物醫藥基金二期戰略合作協議的簽約，也進一步完善了上實資本「人民幣基金 + 跨境基金」 的多層次佈局，兩隻基金將與香港生物科技基金、滬港戰略產業基石投資基金形成協同，為香港資本市場注入更多優質內地產業標的，持續深化滬港兩地資本與產業的聯動。

圖注：上實環境科技基金合作簽約儀式

圖注：上海生物醫藥基金戰略合作暨二期啟動儀式

大會兩場圓桌論壇中，「雙城慧話 —— 滬港聯動創新發展」 專場尤為引發香港業界關注。論壇由上實資本旗下香港生物科技基金總裁梁衛彬主持，香港生物醫藥創新協會會長盧毓琳、香港科技大學投資基金負責人姚博文、香港尚至醫療集團資深合夥人張仁宇等嘉賓，圍繞「滬港聯動新發展」展開深入討論。嘉賓普遍認為，上實資本此次新基金佈局與香港生物科技基金擴募，將為香港產業注入新動能，期待未來與上實資本在科研轉化、基金合作、人才交流等方面深化聯動。

圖注：雙城慧話 —— 滬港聯動創新發展圓桌論壇

另一場 「併購論道」 圓桌論壇則聚焦產業整合與價值創造，高盛（中國）、華平投資等機構代表提及，香港作為國際金融中心，併購項目在融資、退出方面可充分借力香港資本市場，進一步釋放內地與香港的協同價值。

本次大會不僅是上實資本五周年的總結，更是滬港跨境投資生態升級的新起點。未來，上實資本將以生命健康、環境健康為主賽道，持續強化香港平台作用，為香港投資人、企業、科研機構搭建更高效的跨境合作橋樑，共同助力香港打造國際綠色金融中心與生物醫藥創新中心，實現 「聚力五載、共創滬港產業新未來」 的目標。

