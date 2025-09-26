中國平安財產保險榮膺中國財經價值榜"最佳公司治理金融機構"獎項

香港，2025年9月28日 - (亞太商訊) - 9月26日下午，由全球商報聯盟、香港商報聯合主辦的2025全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜頒獎盛典，在香港喜來登酒店宴會廳隆重舉行。

會上公佈了2025「金鯤鵬」中國財經價值榜獲獎公司及企業家名單，中國平安財產保險股份有限公司（以下簡稱"平安產險"或"公司"）在一眾參選公司中脫穎而出，最終斬獲"最佳公司治理金融機構"獎項。

全球商報經濟論壇至今已舉辦七屆。本屆2025全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜系列活動以"在世界變局中擁抱新機遇"為主題，旨在聚焦中國經濟發展新動能，展現具有代表性的標杆企業，並結合香港的獨特優勢，為中國企業尋找全球發展新機遇。

此次活動邀請來自中國內地及香港特區政府官員、券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等，超300位與會嘉賓出席。香港商報常務副社長、執行總編輯藍岸、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、國務院國資委新聞中心副主任張義豪、中信證券國際有限公司聯席首席執行官許建強、創新科技及工業局副局長張曼莉等多位領導參會並致辭。

"金鯤鵬"中國財經價值榜旨在遴選引領行業發展變革，業界榜樣標杆的傑出企業與人物，以"創新性、公司治理、價值力、戰略前瞻性、成長性、社會責任與可持續發展"六大核心維度為評判標準。在組委會和主辦機構推薦的基礎上，綜合入圍公司及專業諮詢機構提供的客觀指標和主觀指標兩大數據指標計分，經過報名初審、數據採集審定、專家顧問團評審和組委會定榜等環節，最終產生中國財經價值榜企業獲獎名單。

"最佳公司治理金融機構"評選更是基於多項指標綜合評估，包括治理架構、透明度、風險管理、股東權益、社會責任等五大核心維度。平安產險在各方面均表現出色，最終斬獲這一殊榮。榮膺這一重量級獎項，充分體現了公司治理體系建設成效與行業標杆價值。

中國平安財產保險股份有限公司於1988年誕生於深圳蛇口，是中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱"平安集團"）實現綜合金融多元化發展的起點與核心業務板塊。

近年來，平安產險緊跟"五篇大文章"、"國十條"等國家戰略部署，緊抓行業發展與技術變革機遇，堅定推進數位化轉型，以科技賦能業務發展，全面提升核心競爭力。

2024年，平安產險實現原保險保費收入3218.2億元，同比增長6.5%。作為中國第二大財產保險公司，平安產險開發、經營的主險已超過1000種，經營業務範圍涵蓋車險、企財險、農險、工程險、貨運險、責任險、保證險、信用險、家財險、意外及健康險等一切法定財產保險業務及國際再保險業務，服務網絡覆蓋全國，累計為超過2億個人客戶及數百萬家機構客戶提供全方位、多層次的風險保障與保險服務。

持續完善公司治理體系，提升治理效能，推動高質量發展

平安產險始終堅持以"金融為民"的初心和"治理先行、戰略引領、責任擔當"的發展理念，持續完善公司治理體系，提升治理效能，推動高質量發展。

在公司治理架構方面，平安產險構建了權責清晰、運行高效的"四會一層"治理機制，確保黨委政治引領、董事會專業決策、監事會獨立監督、管理層高效執行的有機統一，治理體系持續健全。

平安產險承接平安集團上市公司治理規範，構建了職責清晰、運行高效、協調制衡的現代公司治理架構，確保董事會專業性與獨立性、專業委員會設置合理、高管激勵機制與公司長期戰略高度匹配。

在高管激勵機制方面，堅持戰略導向與風險共擔原則，建立"價值共創、成果共用"的治理文化，通過績效掛鉤、中長期激勵相結合，推動管理層行為與公司長期戰略目標高度契合。

在風險管理方面，平安產險建立了覆蓋全面、機制健全、執行有力的全面風險管理體系，強化風險識別、評估與應對能力，有效應對複雜多變的市場環境，保障公司穩健運營。

在股東權益保護方面，平安產險堅持依法合規、公平公正原則，通過穩定分紅政策、便利投票機制（包括累積投票制度）及異議股東回購安排，切實保障全體股東，特別是中小股東的合法權益。

在社會責任方面，公司將ESG理念深度融入公司治理與日常運營，積極踐行綠色金融、普惠金融、風險減量服務與公益行動，持續提升社會影響力與品牌公信力。

憑藉在公司治理體系建設、風險合規管理、消費者權益保護、股東回報機制及社會責任履行等方面的持續深耕與創新實踐，平安產險有信心、有能力持續引領行業治理標杆，助力國家金融治理體系和治理能力現代化建設。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network