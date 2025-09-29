中集安瑞科榮獲2025「金鯤鵬」中國財經價值榜兩獎項 公司總裁楊曉虎出席論壇並發表圓桌演講

香港，2025年9月28日 - (亞太商訊) - 9月26日下午，由香港商報、全球商報聯盟聯合主辦的2025全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜頒獎典禮在香港成功舉辦。中集安瑞科（3899.HK）在一眾參選公司中脫穎而出斬獲"最佳上市公司"獎項；公司執行董事、總裁楊曉虎榮獲"最具影響力上市公司領軍企業家"獎項。

此次活動邀請來自中國內地及香港特區政府官員、券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等。香港商報常務副社長、執行總編輯藍岸、香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂、國務院國資委新聞中心副主任張義豪等多位領導參會並致辭。

楊曉虎參與了現場論壇圓桌演講環節，與天齊鋰業高級副總裁張文宇、萬咖壹聯董事長高弟男共同探討 "十五五"政策新機遇。楊曉虎表示，政策支持給清潔能源行業帶來的增長空間值得期待。他表示："中集安瑞科將重點發力培育清潔能源行業的"新質生產力"，通過"線上互聯"及"線下智能"兩張網推動行業數字化升級；同時他表示，在"十五五"期間人形機器人、AI這些創新產業蓬勃發展的背後，清潔能源無疑會作為"綠色算力能源"為產業躍升提供堅實支持。"

楊曉虎（右二）出席圓桌演講

談及公司在港佈局思路，楊曉虎稱，中集安瑞科作為在港股上市的清潔能源企業，未來會更深度地參與到香港綠色金融的發展進程中，並通過綠色甲醇船舶燃料的佈局以及氫能技術創新協助香港綠色產業在全球獲得更多"綠色溢價"。

此次獎項設置旨在遴選引領行業發展變革，業界榜樣標杆的傑出企業與人物，以"創新性、公司治理、價值力、戰略前瞻性、成長性、社會責任與可持續發展"六大核心維度為評判標準；中集安瑞科獲得「最佳上市公司」獎項，公司領導獲得「最具影響力上市公司領軍企業家」獎項，既是主辦方對中集安瑞科過往經營實力與戰略佈局的肯定，也充分體現公司實力以及資本市場的高度認可。

未來，中集安瑞科將繼續依託多元業務協同優勢，深耕綠色能源賽道、拓展全球化市場，在清潔能源領域不斷推動技術創新與模式創新，為行業發展注入更多新動能。

