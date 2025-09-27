植物能量狗狗糧：英國新研究顯示植物性犬糧帶來顯著環境效益

倫敦, 2025年9月27日 - (亞太商訊) - 一項針對英國 31 種乾犬糧的全生命周期評估顯示，植物性飲食在所有主要環境指標上皆穩定優於肉類為基礎的替代方案。這項研究由諾丁漢大學的獸醫研究人員 Rebecca Brociek 與 David Gardner 教授主導，並發表於《永續食物系統前沿》（Frontiers in Sustainable Food Systems），凸顯了寵物飼主與寵糧產業在減少生態「爪印」方面的重要契機。

關鍵成果

溫室氣體排放： 植物性犬糧每 1,000 大卡僅產生 2.82 公斤二氧化碳當量，相比之下，牛肉配方高達 31.47 公斤，超過十倍之多。

植物性犬糧每 1,000 大卡僅產生 2.82 公斤二氧化碳當量，相比之下，牛肉配方高達 31.47 公斤，超過十倍之多。 土地使用： 植物性飲食每 1,000 大卡僅需 2.73 平方公尺土地，而牛肉製品則高達 102.15 平方公尺。

植物性飲食每 1,000 大卡僅需 2.73 平方公尺土地，而牛肉製品則高達 102.15 平方公尺。 用水量： 植物性選項每 1,000 大卡耗用 249 公升淡水，遠低於牛肉（575 公升）或羊肉（684 公升）。

植物性選項每 1,000 大卡耗用 249 公升淡水，遠低於牛肉（575 公升）或羊肉（684 公升）。 營養與酸化污染： 牛肉飲食所產生的酸化與優養化排放量，分別比植物性飲食高出 14 至 16 倍。

牛肉飲食所產生的酸化與優養化排放量，分別比植物性飲食高出 14 至 16 倍。 中間方案：以家禽為基礎或半合成獸醫配方的影響雖低於紅肉，但仍遠高於植物性食品。

在一般 9 年的壽命中，若一隻 20 公斤的拉布拉多犬完全食用植物性乾糧，將僅需 8,964 平方公尺土地，並產生相當於 2.8 趟倫敦—紐約往返航班的溫室氣體排放。若同樣的狗以牛肉為基礎的犬糧餵養，則需要 334,851 平方公尺土地，並排放相當於 31.3 趟倫敦—紐約往返航班的溫室氣體。

為何重要

隨著全球飼養寵物的人數不斷上升，寵物食品需求日益增加，動物性成分所帶來的環境衝擊已無法再被忽視。研究人員總結指出，在寵糧中增加植物性成分，是一種務實且可擴展的方法，可有效減少土地使用、排放、營養污染與水資源壓力，而不會影響熱量供應。

研究並指出：「讓狗狗食用植物性飲食，將顯著提升家庭的環境永續性」，以及「低環境衝擊的寵糧成分，將是降低[寵糧]產業生態『爪印』的關鍵。」

雖然有人認為使用副產品如「肉粉」會更具永續性，但研究發現，這些往往位列影響最大的成分之一，並未能真正縮小差距。

更廣泛的脈絡

這項研究支持了先前的相關研究。2023 年，獸醫學教授 Andrew Knight 曾證實，若全球的寵物犬全面改採營養完整的純素飲食，所節省的溫室氣體排放量將相當於 英國年排放量的 1.5 倍，同時可提供足以餵養 4.5 億人（約等於歐盟人口）的食物能量。到 2025 年底，已有至少11 篇經同儕審查的研究顯示，狗狗採用植物性飲食後健康狀況皆有正面結果。

Knight 教授進一步說明：「較高比例的植物性成分，或營養完整的植物性飲食，能大幅減少伴侶動物的生態足跡。隨著意識逐漸提升，這類飲食可能會從小眾轉為主流——使我們對寵物的關愛，與對地球的責任相互契合。」

