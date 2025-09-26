Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Friday, September 26, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 25 September 2025, 20:58 HKT/SGT
奇瑞汽車正式登陸港交所：綜合實力強勁業績增長亮眼 開啟全球化發展新紀元

香港，2025年9月25日 - (亞太商訊) - 9月25日，港股市場迎來2025年重磅IPO，奇瑞汽車股份有限公司（奇瑞汽車，股份代號：9973.HK）正式在港交所主板掛牌上市，這標誌著中國最大的自主品牌乘用車出口企業成功登陸國際資本市場，開啟全球化發展的新紀元。

此次港股上市，奇瑞汽車引入多家重量級基石投資者，其中包括JSC International Investment Fund SPC（代表ShanRui SP）、HHLRA、上海景林及CICC Financial Trading Limited（就景林場外掉期交易而言）、香港景林、黃山建投等，充分顯示知名機構對公司長期發展前景的堅定信心。

奇瑞汽車成立於1997年，經過多年的發展，已成長為中國汽車行業的領軍企業之一。憑藉多元化的品牌佈局，公司旗下已擁有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌，滿足了不同客戶群體的需求。

依託豐富的產品矩陣及優異的品牌聲譽，奇瑞汽車近年來展現出強勁的發展勢頭，根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年，公司是全球前二十大乘用車公司中唯一一家新能源汽車銷量、燃油車銷量、中國市場銷量及海外市場銷量較2023年均增長超過25.0%的乘用車公司。根據同一資料來源，於2024年，公司的乘用車銷量較2023年增長49.4%，增速位居全球前二十大乘用車公司之首，充分展現了其強大的市場競爭力。

財務數據方面，奇瑞汽車近年來業績快速增長，盈利能力不斷增強。2022年至2024年，公司營業收入分別為人民幣926.18億元、人民幣1,632.05億元及人民幣2,698.97億元，複合年增長率達70.7%；淨利潤分別為人民幣58.06億元、人民幣104.44億元及人民幣143.34億元，複合年增長率達57.1%。2025年一季度，公司實現營業收入人民幣682.23億元，同比增長24.2%；淨利潤人民幣47.26億元，同比增長90.9%。

奇瑞汽車的成功上市，不僅為自身的發展提供了強有力的資金支持，更為中國汽車品牌走向世界樹立了新的標杆。隨著全球汽車行業向電動化、智能化轉型的加速，奇瑞汽車有望憑藉其技術積累和市場基礎，在新的賽道上不斷實現突破，進一步鞏固其在全球汽車市場的領先地位，為股東和社會創造更大的價值。



