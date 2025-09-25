國泰君安國際助力復星高科成功發行全球首單民營企業「玉蘭債」



香港，2025年9月25日 - (亞太商訊) - 近日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）助力復星高科技(集團)有限公司（「復星高科」）成功發行全球首單民營企業「玉蘭債」，發行規模10億元、期限3年、發行利率4.9%。 本次項目中，國泰君安國際積極響應國家支持民營經濟發展的戰略部署，充分發揮專業協調與高效執行能力，通過聯動國泰海通總部多個條綫，組織投資人反向路演，開展扎實深入的市場推介工作，成功助力企業對接離岸人民幣資本市場。 本次債券的成功發行是國泰君安國際聯合上海清算所，通過「玉蘭債」貫徹落實人民銀行關于强化綜合金融服務能力、創新和豐富民營企業融資渠道要求的生動典範，更是聯動金融基礎設施協同整合境外資本市場各方力量，暢通民營企業境外融資渠道的最新成果，爲民營經濟高質量發展注入金融「活水」。 展望未來，國泰君安國際將持續深化金融産品與服務創新，拓展跨境融資渠道，助力更多民營企業對接國際資本市場；同時，進一步强化境內外金融基礎設施協同，構建更加高效、便捷的金融服務生態，爲民營經濟發展提供持續、有力的金融支持。 關于國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



