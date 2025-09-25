TruMerit 與 EnGen 合作，為海外受訓的醫療專業人員提供英語技能支持，助力他們在工作與生活中取得成功



費城，賓夕法尼亞州, 2025年9月25日 - (亞太商訊) - 作為全球醫療人力資源發展的領導者，TruMerit 正與 EnGen 合作。EnGen 是一款與勞動力發展相結合的英語學習解決方案，旨在幫助海外受訓的護士及其他醫療專業人員提升英語技能，從而在英語工作環境中取得成功，並在他們的新社區中茁壯成長。 這一全新合作使 TruMerit 現有及往期資質評估服務的申請人能夠購買 EnGen 平台的個人使用權，以及其先進的英語技能提升工具。透過有針對性的、與崗位相關的英語培訓，學習者將增強自信、提升工作表現，並為在醫療系統中填補關鍵人力缺口的緊缺崗位做好準備。 EnGen 的創新方法結合了按需的、由人工智能驅動的教學與人工支援，其中包括實時線上小組研討會和輔導課程。該解決方案幫助在職成年人掌握特定崗位和職業路徑所需的英語技能，包括醫療崗位。扎實的英語能力不僅有助於他們準備必需的語言水平測試和執業考試，也能推動職業發展，並在新的國家的職場與社區生活中茁壯成長。 隨着每年成千上萬名海外受訓的護士及相關醫療專業人員抵達美國，幫助緩解醫療系統的人力短缺，強有力的溝通能力成為關鍵資產。**它們能夠促進更好的協作、提升病人護理質量，並改善整體醫療結果。除了對申請人母國教育與執照進行驗證（TruMerit 已經在提供此類服務）之外，美國移民法還要求提供英語水平證明，以確保跨醫療團隊的清晰溝通，並保障病人安全。 TruMerit 總裁兼首席執行官 Peter Preziosi 博士表示：“在 TruMerit 不斷擴展的醫療職業發展重點下，我們堅定致力於幫助移居的護士及其他醫療專業人員在職業生涯的每個階段都能茁壯成長。在美國，這意味著他們有機會將語言理解從‘熟練’提升到‘精通’。” 他補充道：“我們很高興能與 EnGen 合作來應對這一挑戰，透過該公司提供的個人化、以行動端為先的學習體驗，讓與職業發展相結合的英語培訓變得觸手可及。” EnGen 創始人兼首席教育官 Katie Brown 博士表示：“透過為海外受訓的醫療工作者提供與崗位相關的英語技能，我們正在賦能他們自信地與病人溝通，提供高質量護理，並在高壓環境中取得成功——同時在下班後也能在社區生活中蓬勃發展。EnGen 的方法帶來了切實成果：94% 的學習者在工作中使用英語時更有信心，93% 的人節省了工作時間，92% 的人提升了工作技能。另有 80% 的人表示他們在日常生活中更加得心應手。我們很自豪能與 TruMerit 攜手，共同建設一支更強大、面向未來的醫療人力隊伍。” 除了以醫療為重點的英語培訓外，EnGen 還提供幫助學習者適應英語國家新生活的相關內容，涵蓋社會融入、法律、金融和數碼素養等主題，以及美國公民入籍考試的備考課程 此外，為了幫助隨行配偶和其他家庭成員更好地適應，透過 TruMerit 提供的優惠方案中還包含家庭選項的特別價格，14 歲及以上的家庭成員也可使用 EnGen 提供的課程。 關於 TruMerit TruMerit 是全球領先的醫療人力發展機構。前身為 CGFNS International，該組織擁有近 50 年歷史，致力於協助護理人員與其他醫療工作者——以及負責發照與聘用的機構——在尋求在美國及其他國家執業許可時，驗證其教育背景、專業技能與實踐經驗，促進其職業流動性。作為 TruMerit，該機構的使命已擴展為建立符合全球快速變遷健康需求的人力資源能力。透過旗下的全球健康人力發展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推動以實證為基礎的研究、思想領導與倡議，支持各項醫療人力發展方案，包括全球認可的執業標準與認證，以此強化醫療工作者的職業發展路徑。 關於 EnGen EnGen 提供了一種可規模化、由人工智能驅動的英語教學方式，旨在解決系統性獲取不足的問題：在美國，成年英語學習者已佔到勞動年齡人口的十分之一，但現有勞動力體系僅滿足了其中約 2% 的需求。作為一家獲得認證的 B 型企業，EnGen 正透過與僱主、成人教育機構、勞動力發展組織以及州政府合作，填補這一缺口，幫助求職者和在職員工掌握英語技能、獲得職業發展路徑，並進入高需求行業就業。EnGen 以勞動力發展為導向的方法，不僅應對了僱主在招聘與留用方面的挑戰，也推動了學習者的經濟流動性。了解更多信息，請訪問 getengen.com。 聯繫信息

