NanoQT 宣佈完成 1,400 萬美元 A 輪融資首輪交割 重塑量子運算

帕洛阿爾託，加州, 2025年9月25日 - (亞太商訊) - Nanofiber Quantum Technologies, Inc.（NanoQT），一家致力於為量子處理器開創超低損耗奈米光纖腔 QED 互連技術的量子運算公司，今日宣佈完成 1,400 萬美元 A 輪融資的首輪交割。本輪融資由現有投資者 Phoenix Venture Partners（PVP） 領投，新投資者 Brevan Howard Macro Venture Fund 參與。現有投資者 早稻田大學創投公司（WASEDA University Ventures, Inc.，WUV）、JAFCO 集團股份有限公司、**未來創生基金 III（SPARX Asset Management Co., Ltd. 管理）**以及 慶應創新倡議股份有限公司（Keio Innovation Initiative, Inc.，KII） 亦共同參與。

NanoQT 專有奈米光纖腔

此次融資承接了日本與美國政府提供的超過 2,000 萬美元研發資助，這些資助正支持 NanoQT 的發展藍圖。NanoQT 首席執行官兼共同創辦人廣瀨將司博士表示：「專為量子處理單元（QPU）設計的互連是當前市場所缺失的一環，並且很快將成為實現可擴展、容錯量子運算的主要瓶頸。我們的專有奈米光纖腔互連不僅對量子運算的擴展至關重要，同時也對整合 QPU 與量子通信能力具有極高需求。」

「我們很高興能夠持續支持 NanoQT 的突破性進展。」Phoenix Venture Partners（PVP）管理合夥人神戶伸博士表示。「NanoQT 已展現出穩健的研發進度，我們相信該公司將在量子運算與網路領域帶來顛覆性的影響。NanoQT 在量子領域中最具優勢，有望重塑互連技術。」

為何重要

量子互連是一類新興且至關重要的裝置，不僅對量子處理器的模組化不可或缺，也對其延伸至具備網路與通信功能的系統至關重要。NanoQT 的方案是一種超低損耗的奈米光纖腔，作為端到端光纖互連，能極高效率地將量子位訊號轉換為光子訊號——這項能力根本上奠基於腔體量子電動力學（QED）。

NanoQT 的首款產品專為中性原子 QPU 精心設計，而該架構目前被視為最具可擴展性的量子運算體系之一。然而，這些系統在數年內將面臨單位可擴展性的限制。NanoQT 的互連技術不僅提供突破這些限制的途徑，同時也使公司有能力切入新興的量子中繼器市場，而量子中繼器是建構長距離量子網路的核心要素。

資金用途與下一步里程碑

使用 NanoQT 的互連與標準光纖鏈路展示分散式量子運算系統

將奈米光纖腔 QED 互連商品化，用於中性原子 QPU

擴展位於馬里蘭州學院市與東京的工程與製造能力

關於 NanoQT

NanoQT 是一家量子硬體公司，專注於打造超低損耗的奈米光纖腔 QED 互連，能與量子處理器實體整合，以實現模組化與網路化的量子運算，並兼容量子通信。公司總部設於美國加州帕羅奧圖，在馬里蘭州學院市及日本東京設有營運據點。NanoQT 結合源自日本的卓越工程技術與全球商業化戰略。

更多資訊： www.nano-qt.com

聯絡資訊

Dai Tsukada

Head of Operations

info@nano-qt.com

