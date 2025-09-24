Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Wednesday, 24 September 2025, 14:12 HKT/SGT
格林美擬赴港上市：關鍵金屬回收 引領新能源循環產業新航向

香港，2025年9月24日 - (亞太商訊) - 從深交所到港交所：格林美攜關鍵金屬資源回收、電池回收、新能源材料製造三大核心業務，開啟全球化新局。

自去年以來，A+H 股上市熱潮持續升溫，越來越多深耕細分領域的龍頭企業選擇通過兩地上市拓寬融資管道、提升國際競爭力。新能源產業作為全球戰略核心賽道，更是成為這股熱潮中的焦點。9月22日，循環經濟與新能源材料領域的領軍企業格林美股份有限公司（格林美，002340.SZ），向港交所遞交上市申請，擬開啟 A+H 股雙資本平臺佈局。

自2001年成立以來，格林美利用循環領域的技術優勢，開啟了以鎳鈷回收再製造為主的關鍵金屬循環業務模式。2010年，公司在深交所上市。此次赴港上市，不僅是對其行業地位的鞏固，更標誌著其開啟對接全球資本、拓展國際業務的全新篇章。

三大核心業務驅動構建競爭壁壘，全球市場份額領先

在關鍵金屬回收領域，格林美聚焦鎳、鈷、鋰、鎢、銅、鉑等關鍵礦產資源循環，實現20餘種關鍵礦產資源的再生製造，有效減少原生礦產開採需求，踐行循環經濟理念。據弗若斯特沙利文資料，以2024年回收量計，公司在中國鎳、鈷、鎢資源回收領域排名第一，成為國內城市礦山開發的核心力量。其印尼Morowali生產基地氫氧化鎳鈷（MHP）年產能達15萬噸，以2024 年MHP權益產量計，格林美躋身全球前三。

在動力電池回收業務方面，公司第三方退役鋰離子電池回收量亦位列中國首位，擁有6家工信部（MIIT）白名單回收企業，全球回收工廠遍佈中國、韓國、印尼，在2025年，公司與歐美領先的回收公司簽署MOU，謀劃在歐洲等地建設鋰動力電池回收工廠與共建鎳鈷鋰關鍵資源回收體系，構建全球化鋰動力電池與鎳鈷鋰資源回收體系。

基於回收領域領先優勢，格林美於2012年戰略性拓展下游新能源材料行業，構建了「鎳資源-前驅體-正極材料」的鎳資源新能源全產業鏈，關鍵產品領域市場地位全球領先。在三元前驅體及正極材料方面，格林美擁有覆蓋NCM、 NCA全系主流產品的全面產品組合，是全球首家實現9系超高鎳核殼三元及四元前驅體量產出貨的企業。根據弗若斯特沙利文資料，以2024年的出貨量計，格林美是全球第二大三元前驅體生產商，同時也是全球最大的高鎳三元前驅體生產商。此外，3C電子產品電池用的四氧化三鈷材料全球市佔率超過20%。

通過打通從資源回收到新能源電池材料製造的閉環，實現關鍵原材料的自給自足，格林美在新能源材料領域形成了難以複製的商業壁壘。目前，格林美已與全球十大鋰離子電池企業中的九家建立了長期穩定的合作關係，並與全球超過1,000家汽車企業及電池製造商建立合作關係，在第三方退役鋰離子電池回收領域回收率位居中國第一。

業績增長穩健，海外市場貢獻持續提升

在雙軌驅動業務模式的推動下，格林美實現經營業績的穩健增長。2022年至2024年，公司營收分別達人民幣293.92億元、305.29 億元、331.99 億元，連續三年保持增長，展現出強勁的經營韌性。2025年上半年，公司營收達175.61億元，延續增長勢頭。盈利方面，同期公司EBITDA從32.84億元增至41.07億元，並於2025年上半年進一步增至24.51億元，盈利能力穩中有升，為業務擴張提供有力支撐。

值得關注的是，格林美海外市場拓展成效顯著，全球化佈局逐步深化。2024 年，公司海外營收占比為 23.6%，而 2025 年上半年這一比例已提升至 31.5%，大幅增長近 8 個百分點，反映出其產品在國際市場的認可度持續提升，海外業務已成為公司重要的增長引擎。隨著全球新能源產業與循環經濟需求的持續爆發，公司海外市場份額有望進一步擴大，為長期增長注入新動能。

從行業維度看，全球新能源產業正處於高速擴張期，帶動新能源材料需求不斷提升。而資源約束與環保要求的雙重壓力，推動「循環經濟」成為產業鏈可持續發展的核心方向，根據弗若斯特沙利文數據，再生鎳、鈷、鋰等關鍵金屬需求量佔比將持續提升。​同時，退役鋰離子電池的數量不斷增加也為回收業務創造了巨大機遇。

格林美憑藉「循環回收」模式，既佔據資源回收的環保賽道，又切入新能源材料的高增長賽道，競爭優勢顯著，有望成為行業政策紅利的直接受益者。此次赴港上市，藉助A+H 股雙平臺佈局，公司有望進一步擴大產能、深化研發，強化全球產業鏈地位，為長期價值增長注入更強的確定性。



