紫金黃金國際港股招股：搶佔全球黃金賽道 高成長價值突出

香港，2025年9月24日 - (亞太商訊) - 近年來，地緣政治不確定性加劇、全球貨幣寬鬆週期頻發，黃金的避險屬性與金融屬性愈發凸顯，成為全球央行與投資者的重要配置資產。2025年以來，國際金價持續上揚，不斷刷新歷史高位，截至9月18日，國際現貨黃金價格累計漲約40%。在地緣政治、經濟衝突、貨幣體系動盪等結構性因素未根本改變，疊加央行購金、投資需求等支撐，黃金資產中長期配置價值持續凸顯，黃金開採企業將從中受益。

紫金黃金國際有限公司（「紫金黃金國際」，股份代號：2259.HK）作為紫金礦業海外黃金資產整合平台，承接了紫金礦業（601899.SH，02899.HK）在中國境外的全部8座黃金礦山，業務覆蓋中亞、南美洲、大洋洲及非洲等黃金資源富集區，有望憑藉獨特優勢承接行業紅利。9月19日，紫金黃金國際啟動港股招股，招股價每股71.59港元，按每手100股計，入場費7,231.19港元，摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。

收併購能力驅動快速擴張，打造全球市場領先地位

過去近20年，紫金黃金國際聚焦高潛力黃金礦山及價值被低估的低品位、難選冶黃金礦山，在南美洲、大洋洲、中亞和非洲等黃金資源富集區完成多起關鍵收購，迅速搭建起多元化黃金礦山資產組合。這一擴張路徑的成功，離不開其卓越的併購能力與紫金礦業的深度協同支撐。

依託紫金礦業全球領先的礦業公司地位，借助其豐富的大型金屬礦山勘查建設運營經驗並輔以自身專業高效的資源併購和勘查能力，紫金黃金國際能夠準確識別並收購全球範圍內的潛在高價值資產，並在收購完成後以具成本效益方式，積極利用強大的內部能力進行自主地質勘查和開發，從而在不斷變化的黃金行業中穩步擴大資源和產量，同時保持低成本和高效率。

在併購成本控制上，2019-2024年，紫金黃金國際按黃金資源計的平均收購成本僅約為每盎司61.3美元，較同期每盎司92.9美元的行業平均水平低34%。而在併購後整合環節，公司「識別價值-提升價值」的能力尤為突出，蘇里南羅斯貝爾金礦、塔吉克斯坦吉勞╱塔羅金礦和圭亞那奧羅拉金礦等多個收購前虧損的礦山，在收購後1-2年內即實現扭虧為盈，充分驗證了其整合效率與運營實力。

憑藉高效的併購擴張與精益運營，紫金黃金國際的全球市場地位持續提升。截至2024年底，公司黃金儲量達27.5百萬盎司（856.0 噸），位列全球第九；2024 年黃金產量達1.3百萬盎司（40.4噸），排名全球第十一位。2022-2024年，公司黃金產量複合年增長率高達21.4%，在全球大型公司中增速領先，成為行業內名副其實的「增長先鋒」。

技術與成本優勢構築競爭壁壘 賦能長期盈利增長

在黃金開採行業資源品位下降、開採成本上升的趨勢下，技術實力與成本控制能力成為企業核心競爭力的關鍵。紫金黃金國際憑藉與紫金礦業的技術協同、自主創新的工藝突破，以及精細化的成本管理，構築起堅實的競爭壁壘，為長期盈利增長提供強勁支撐。

技術層面，紫金黃金國際承襲紫金礦業低品位、難選冶資源開發技術，並廣泛利用熱壓預氧化和生物浸出等專有技術，有效開發利用低品位難處理礦石，顯著提升了礦山經濟價值。以塔羅金礦為例，該礦礦石含銅、銀、砷、碳、硫等多種元素，且金的嵌佈粒度微細，開發難度極大，公司針對性開發了含砷含碳金精礦及銅精礦POX工藝技術，解決了金礦難選冶的問題，使其黃金回收率在2022年至2024年由78%提升至81%，2023年建成的精煉廠應用紫金礦業技術後，塔吉克斯坦吉勞╱塔羅金礦產生額外利潤約5700萬美元。

在勘探環節，紫金黃金國際利用控股股東紫金礦業的先進地質勘查技術和自主研發設備，通過整合該等尖端技術和設備，以較低成本實現顯著增儲。2019年至2025年上半年，公司於此期間運營的礦山的黃金資源量平均勘探成本低至11.7美元╱盎司，遠低於同期行業平均的32.3美元╱盎司，持續夯實資源基礎。

成本控制方面，紫金黃金國際採用紫金礦業獨創的「礦石流五環歸一」礦山項目管理程式，統籌勘查、採礦、選礦、冶煉和環境保護五大環節，有效降低建設生產成本，實現項目經濟社會效益最大化。2024年，公司全維持成本（AISC）為每盎司1,458美元，在全球前十五大黃金開採公司中排名第六低；2022至2024年及2025年上半年，公司運營的七個礦山中，每噸礦石開採成本分別為38.7美元、31.3美元、34.3美元及32.7美元，每噸磨礦選礦成本分別為20.6美元、18.2美元、19.4美元及17.2美元，低成本優勢顯著。

成本優勢直接推動盈利水平提升。2022-2024年，紫金黃金國際歸母淨利潤分別為183.7百萬美元、230.4百萬美元及481.4百萬美元，複合年增長率達61.9%，增長勢頭強勁。2024年股本回報率（ROE）達21.4%，保持較高的資本回報，「技術降本 - 盈利提升」 的良性循環已經形成。

在黃金資產稀缺性加劇、行業集中度提升的趨勢下，紫金黃金國際憑藉低溢價併購的擴張能力，技術驅動的成本優勢、以及與紫金礦業的深度協同，已成長為全球黃金開採行業的增長黑馬，展現出強勁的發展韌性與投資價值。當前公司正在港股招股，作為連接全球資本與優質黃金資產的重要標的，有望為市場提供兼具成長潛力與收益穩定性的投資選擇。

