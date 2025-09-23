Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
來源 U.S. Polo Assn.
U.S. Polo Assn. 作為官方服裝合作夥伴支持第十五屆國際馬球聯合會歐洲馬球錦標賽
賽事在波蘭圓滿落幕，呈現世界級體育與時尚盛宴

波蘭莫西納和佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年9月23日 - (亞太商訊) - 作為美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌， U.S. Polo Assn. 自豪地支持了第十五屆國際馬球聯合會（FIP）歐洲馬球錦標賽。該賽事於8月26日至9月7日在波蘭莫西納著名的Sowiniec馬球俱樂部隆重舉行。這已是該運動品牌第五次擔任這一兩年一度盛事的官方服裝合作夥伴。

第十五屆國際馬球聯合會歐洲馬球錦標賽冠軍

U.S. Polo Assn. 為球員和裁判提供了特別設計的高性能球衣和品牌帽款，並在場地設置品牌標識和互動體驗，為賽事觀眾帶來品牌的真實感與運動靈感風格。該運動品牌是國際馬球聯合會（FIP）的官方服裝合作夥伴，而FIP亦被國際奧林匹克委員會認可為舉辦國際馬球賽事的官方機構。

在第十五屆FIP歐洲馬球錦標賽中，共有八支隊伍參賽。激動人心的決賽中，西班牙隊以7.5比4的比分力克瑞士隊，贏得了這項備受矚目的歐洲冠軍。這是西班牙隊連續第二次在FIP歐洲馬球錦標賽中奪冠。該隊還曾在2022年於美國佛羅里達州惠靈頓的USPA國家馬球中心（NPC）舉辦的第十二屆FIP世界馬球錦標賽中摘得桂冠。

“U.S. Polo Assn. 作為第十五屆國際馬球聯合會歐洲馬球錦標賽官方服裝合作夥伴的支持，充分體現了我們作為全球運動品牌所秉持的一切價值。” USPA Global首席執行官兼總裁J. Michael Prince表示。USPA Global是管理這一價值數十億美元的U.S. Polo Assn. 全球品牌的公司。他補充道：“我們很榮幸能夠參與這樣一個重要的國際體育盛事，尤其是本屆歐洲馬球錦標賽首次在波蘭舉辦，意義非凡。”

Prince還表示：“我們計劃於2026年初將U.S. Polo Assn. 品牌引入波蘭，讓當地消費者親身體驗這一運動靈感品牌。”

除了U.S. Polo Assn. 之外，第十五屆FIP歐洲馬球錦標賽還吸引了眾多知名贊助商，包括《Vogue》波蘭版、Royal Salute蘇格蘭威士忌、泰亭哲香檳、Antonius魚子醬、Defender、Plucinski 1906等，共同為Sowiniec馬球俱樂部的賽事增添了高端奢華的氛圍。

“在過去九年裡，U.S. Polo Assn. 一直是國際馬球聯合會的重要合作夥伴，幫助提升了我們最重要賽事的知名度和專業水準。” FIP執委會成員Alex Taylor表示。“該品牌的支持在促成歐洲馬球錦標賽落地波蘭方面發揮了關鍵作用。波蘭不僅擁有深厚的馬球傳統，也擁有不斷壯大的運動員和體育愛好者群體。”

第十五屆FIP歐洲馬球錦標賽自1993年首次舉辦以來，本屆賽事為波蘭馬球百餘年的歷史（可追溯至1911年）帶來了新的聚光燈。如今，波蘭已擁有近百名活躍球員，興趣不斷增長，成為這一重大國際體育盛事令人振奮的新東道主。

圖片來源：Andrzej Olszanowski

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。 U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN、歐洲的TNT和印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 為 USPA 子公司，負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。要了解更多信息，請訪問 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。

關於國際馬球聯合會（FIP）

國際馬球聯合會（FIP）獲國際奧林匹克委員會（IOC）認可，是代表馬球運動的全球性組織。FIP的使命是推動、發展並規範馬球運動在全球範圍內的開展。

來源: U.S. Polo Assn.



