大洋集團未來或通過供股集資 用於發展AI數字人、RWA架構及購買戰略性數字資產



香港，2025年9月23日 - (亞太商訊) - 大洋集團控股有限公司（「大洋集團」或「集團」；股份代號：1991.HK）欣然宣佈，為把握Web4.0發展機遇，進一步推進其AI與數字化轉型戰略，公司目前正考慮一項潛在供股計劃，計劃募集資金用於AI數字人的研究與開發、建立真實世界資產（「RWA」）的底層資產組合及鏈上方案構建、購買戰略性數字資產如以太坊（「ETH」）等加密貨幣作為新業務所需儲備等，與集團向Web4.0戰略轉型以及RWA生態佈局的前期工作相關。 此潛在供股計劃可望為集團於8月所宣佈向助力企業或機構進行之AI與數字化轉型業務發展之戰略方向提供財務支持，比如在建立核心數字資產池、加速AI數字人技術研發及深化RWA生態佈局等方面。同時，潛在供股可為集團帶來新資金及資源以堅實財務基礎，賦能大洋集團緊抓其面向的教育、遊戲、大健康三大萬億賽道行業的數字化轉型所帶來的長遠機遇。 大洋集團主席施琦女士表示：「是次潛在供股計劃對於大洋集團邁向數字經濟新時代有着至關重要的積極正面意義。我們正經歷資本革新、到技術革新、再到業態革新的脫變過程，恰恰與我們早前公佈的轉型藍圖相輔相成。相信潛在供股的機會將使我們搶佔Web4.0發展先機，加快RWA領域佈局，未來有望拓展包括AI數字人服務付費、數字人IP交易、RWA生態服務在內等新收入來源。我們感謝股東一直以來的支持，並堅信此符合戰略規劃的舉動將為股東創造長期且可觀的回報。」 關於大洋集團控股有限公司(股份代號: 1991)

大洋集團控股有限公司（股票代號：1991）成立於 1991 年，2007 年在香港聯合交易所有限公司成功上市，是一家兼具三十年産業積澱與前瞻數字視野的多元化企業。自創立以來，集團早期聚焦矽膠輸入設備領域，專業設計及製造用於消費電子裝置、計算機、筆記本電腦、手提電話及汽車周邊産品的核心部件，憑藉高度整合的生産體系、嚴苛的品質管控與技術創新能力，贏得全球眾多知名品牌客戶的長期信賴，奠定了堅實的産業根基。隨着全球數字化轉型浪潮的深化，大洋集團敏銳洞察數字經濟時代的戰略機遇，果斷啓動向 Web4.0 領域的全方位戰略轉型，以「擁抱技術變革、重構價值生態」為核心方向，精準錨定人工智能（AI）、真實世界資産（RWA）代幣化及香港政策生態三大核心驅動力，致力於打通 「數據 — 資産 — 價值」 的轉化鏈路，開啓從傳統製造向數字經濟領航者的跨越。當前，大洋集團正以 Web4.0 戰略轉型為新起點，聚焦教育、游戲、大健康三大萬億賽道，致力於成為亞太地區 AI 與 RWA 雙賽道的領先企業，為全球投資者、合作夥伴及個人用戶提供高效的價值增長生態，持續推動全球數字經濟高質量發展，寫下從「産業深耕者」到「數字生態構建者」的全新一頁。



