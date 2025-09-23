IFBH發力功能飲品賽道 多元佈局加速打造「第二增長曲線」

香港，2025年9月23日 - (亞太商訊) - 在功能飲料和健康飲品市場迅速成長的當下，國際品牌正通過產品創新與文化聯結爭奪新一代消費者。9月22日，IFBH Limited（「IFBH」，6603.HK）旗下品牌INNOCOCO正式推出兩款新品電解質水，並宣佈啟用亞洲超人氣偶像團體「時代少年團」作為其首位品牌代言人。新品發佈與代言人簽約的背後，折射出IFBH正在從單一椰子水品牌向多元產品矩陣拓展，加速打造第二增長曲線。

持續豐富產品矩陣，夯實營收韌性

長期以來，IFBH依託泰國優質原料與成熟供應鏈，以「if」椰子水和Innococo 100%椰子水在亞洲市場樹立了天然健康飲品標杆，深受消費者認可。按零售額計，IFBH已連續多年穩居中國內地椰子水飲料市場首位，同時也是全球椰子水飲料市場第二大公司。

在穩固椰子水市場領先地位的基礎上，IFBH積極向其他飲料細分賽道拓展，主動開啟產品多元化升級進程。新品電解質水的發佈與品牌煥新，意味著INNOCOCO正從以往「真正椰子水的醇正口感，更健康」的品牌認知，轉型為引領新一代功能性飲料的品牌，面向更廣闊的市場需求。

“這不僅僅是一次新品發佈，更是一次品牌煥新” IFBH Limited（INNOCOCO品牌產品製造商與經銷商）的首席執行官Pongsakorn Pongsak先生表示，“我們正從一個備受信賴的椰子水品牌，轉型成為當今活力一代的貼心夥伴。通過「時代少年團」擔任品牌代言人，我們將讓INNOCOCO比以往任何時候都更貼近年輕消費者。”

新品電解質水在配方上注入真實椰子水，富含維生素B族並提供雙倍電解質，更快補水、更貼合運動與高能量場景，是對品牌基因的延伸與升級。同時，通過「時代少年團」這一亞洲超人氣偶像團體的代言，INNOCOCO不僅獲得廣泛的年輕消費群體關注，也在文化層面完成了與Z世代、Alpha世代的對話，為產品在上市初期即打下品牌勢能。從經營層面看，新產品線的加入，在強化IFBH核心業務優勢的同時，豐富了收入來源，為公司構建起 「核心產品穩基盤、創新產品拓增量」 的增長格局，進一步增強公司營收韌性，提升長期估值。

產品運營成效顯著，強勁驅動資本市場表現

在中國乃至亞太飲品市場品質化、多元化趨勢日益明顯的背景下，IFBH正以新品類、新代言和新渠道為支點，加速構建「產品創新+品牌賦能」的增長飛輪。INNOCOCO電解質水的推出和啟動「時代少年團」代言，標誌著IFBH在椰子水以外的功能性飲料領域邁出堅實一步。未來，隨著新品推廣、代言活動和渠道拓展逐步落地，IFBH有望在高端及功能性飲品賽道持續領跑，釋放更大的業績增長彈性。

得益於公司經營成效的驅動，公司最近在資本市場上的表現也十分搶眼。近期，公司股價呈現強勁的上行態勢，一度從最低點30港元，最高時成功觸及40.26港元，漲幅相當可觀。事實上，IFBH在產品運營與市方面的成效已經在中期業績得到充分驗證。2025年上半年，IFBH取得收益 94.5百萬美元，同比增加 31.5%，增速明顯跑贏行業平均水平；母公司擁有人應占溢利 1497.6 萬美元；經調整溢利淨額 1890 萬美元，同比增加 13.9%。而新品發佈與「時代少年團」代言等積極動作，有望進一步點燃資本市場對公司未來增長的憧憬。

