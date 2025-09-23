日清食品簽訂珠海土地使用權合同

|
|- 投資逾人民幤2億4千萬元提升產能 以把握中國內地需求增長機遇
|
香港，2025年9月23日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）欣然宣布，集團已就位於珠海的兩幅地塊（「地塊」）的土地使用權簽訂了合同。
該等地塊位於廣東省珠海市金灣區，由負責管理珠海土地資源的政府機構珠海市自然資源局出售。地塊收購的總代價為人民幣30.68百萬元，總土地面積約為58,487平方米。集團擬投資超過人民幣240百萬元，用於收購該等地塊、建設新廠房以及安裝先進的自動化生產線。
日清食品致力為消費者提供優質且價格實惠的食品。新工廠採用先進的自動化和節省人力的技術，將能提升産能，並通過減少停機時間來提高生產效率。這些措施是集團實踐可持續增長的重要部分，使其能夠靈活應對市場變化，同時滿足消費者對集團高端産品日益增長的需求。新工廠座落於粵港澳大灣區，將與集團現有鄰近設施形成營運協同效應。
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「儘管全球經濟形勢充滿不確定性，但受一系列刺激消費、擴大內需的政府政策所驅動下，中國內地的消費市場於2025年上半年持續穩定復甦。集團同期的中國內地業務收入因而增長9.4%至1,221.9百萬港元。
「是次土地收購與公司的策略目標完美契合，支撑其持續增長。新增土地和設施將有助於維持優質產品的穩定供應，同時滿足預期的銷售成長。預計這將為集團的營運發展和長期成長前景注入新動力，從而提升集團的整體收入及盈利能力。」
如欲了解更多信息，請參閱香港聯合交易所網站上的公告：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0911/2025091100395_c.pdf
有關日清食品有限公司
日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他地區開展業務，包括越南、台灣、韓國及澳洲市場。
日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通食品飲料消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。
詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。
