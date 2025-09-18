西普尼宣佈於港交所主板上市計劃 最多募資3.14億港元



香港，2025年9月22日 - (亞太商訊) - 深圳西普尼精密科技股份有限公司（「西普尼」或 「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：2583.HK），上周五宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。 公司已於2025年9月19日（星期五）上午9時開始香港公開發售，直至2025年9月24日（星期三）中午12時截止。股份預計將於2025年9月29日（星期一）於聯交所進行交易，股份代號為2583.HK。西普尼計劃全球發售10,600,000股股份，發行區間為每股27.0港元至29.6港元，每手100股，最多募資近3.14億港元。中國平安資本（香港）有限公司為獨家保薦人，平安證券（香港）有限公司為獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯合賬簿管理人及聯合牽頭經辦人。 根據灼識咨詢的資料，於2024年，HIPINE（西普尼）既是中國最大的足金貴金屬手錶品牌（就GMV計算），亦是最大的鑲足金的鑲貴金屬手錶品牌（就GMV計算），就足金貴金屬的GMV及鑲足金的鑲貴金屬手錶的GMV技術的市場份額分別為27.08%及28.96%。公司的收入由2022財年的人民幣3.24億元人民幣增加至2023財年的人民幣4.45.億元人民幣，並進一步增加至2024財年的人民幣4.6億元人民幣。 貴金屬手錶行業領先者，以匠心與設計驅動穩健增長。身為黃金錶殼手錶及黃金錶圈手錶的設計與製造商，西普尼憑藉精雕細琢的產品贏得了卓越的市場聲譽，公司的旗艦手錶品牌HIPINE（西普尼）已於2022起獲深圳知名品牌評價委員會認定為「深圳知名品牌」。與往績記錄期間，西普尼推出及╱或推廣近3,000款獨特手錶和飾品產品組合，將中國傳統文化融入產品之中，成功引起消費者的共鳴並鍛造品牌差異化壁壘。基於此，公司整體毛利率自2022財年的19.8%上升至2024財年的27.2%，並自2024年首五個月的25.3%提升至2025年首五個月的31.0%，彰顯了公司穩健而有韌性的業績表現。此外，公司積極推動及參與貴金屬手錶及鑲貴金屬手錶國家行業標準的制定，為《足金手錶》、《使用寶石和貴金屬的手錶》等重要行業規範的制定或修訂作出貢獻。 立體整合的業務與銷售體系，多元且緊密的合作夥伴生態。西普尼與老鳳祥、中國珠寶及周大生等國內知名珠寶品牌建立長期且緊密的合作關係，同時，自2023年起，公司與某最大的零售商及連鎖超市合作，在中國推廣及銷售產品。基於著多元且穩定的合作夥伴生態，公司可以實時把握實時變化的市場喜好，助力產品的升級迭代以滿足國內高端消費者的嚴格要求，實現始終走在最新消費趨勢前沿的目標。另一方面，西普尼亦搭建了立體整合的業務與銷售體系，公司通過自營線上門店，合作經銷、覆蓋全國的3,000多個線下零售點的龐大網絡等實現對消費者群體的快速滲透；同時，公司亦自建有位於莆田和深圳的生產基地。西普尼憑藉著強大的生產控制系統、專有的高硬度黃金合金技術以及垂直整合的業務模式，使公司能夠嚴格控制產能，並有助於確保每件產品均符合嚴格的品質標準及客戶期望。值得注意的是，西普尼亦開始進行海外拓展，已在馬來西亞開始銷售HIPINE（西普尼）手錶產品；未來，公司將進一步尋找在中東地區拓展業務版圖。 以創新研發拓寬穿戴產品的邊界，引領行業智能化升級浪潮。西普尼深耕穿戴產品的科研創新，研發了專有的超分子黃金硬化技術，成功克服了足金固有的柔軟問題。憑藉此技術，公司於2014年推出了中國首款可大量生產的足金貴金屬手錶。值得注意的是，西普尼與全球領先的科技公司華為達成合作，成為全球首家發佈搭載華為智能機芯的智能鑲足金的鑲貴金屬手錶品牌；亦是國內首個推出智能「一表兩戴」金錶的鑲黃金的鑲貴金屬手錶品牌。而後，於2024年，公司開發並推出融合華為智能機芯的智能銀錶系列及智能寶石手錶系列。根據中國鐘錶協會、中國黃金協會、灼識諮詢報告的數據，中國智能貴金屬手錶及智能鑲貴金屬手錶，2024年至2029年的複合年增長率約為70%，隨著黃金貴金屬手錶及鑲黃金的鑲貴金屬手錶的消費群體不斷擴大且對智能功能需求的持續增加，智能貴金屬手錶行業也將引來更具想象空間的發展前景。 展望未來。在全球經濟穩步復甦與大眾對黃金文化傳承屬性及永恆價值的追求日益提升的背景下，西普尼將堅守傳承經典的匠心，融入創新技藝與先進的智能體驗，乘時代潮流而上，引領足金貴金屬手錶及鑲足金的鑲貴金屬手錶行業邁向新的增長曲線，為香港資本市場注入閃耀的「金色」活力。 關於深圳西普尼精密科技股份有限公司 深圳西普尼精密科技股份有限公司（「西普尼」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：2583.HK）是中國的黃金錶殼手錶及黃金錶圈手錶設計商，旗下擁有旗艦自主品牌「HIPINE（西普尼）」，該品牌已於2022年獲評為「深圳知名品牌」。公司在「技術創新、重構黃金」的品牌使命指引下，成功突破專有的足金硬化技術，成為中國第一家專門設計及製造足金貴金屬手錶及鑲足金的鑲貴金屬手錶的公司，於2014年推出中國可量產的足金貴金屬手錶，於2023年推出全新的內置華為智能機芯的智能足金表圈手錶系列。公司旗下擁有生肖系列、吉時系列、悅已系列、匠心系列等多個備受消費者喜愛的手錶產品系列。



