GA-ASI 無人機系統總飛行時數突破 900 萬小時

聖地亞哥, 2025年9月22日 - (亞太商訊) - 新型 YFQ-42A 協同作戰飛機的持續飛行任務，幫助通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，簡稱 GA-ASI）於本週創下新的公司紀錄，總飛行時數突破 900 萬小時。

GA-ASI 自 33 年前公司成立以來，便持續追蹤其無人航空系統機隊的總飛行時數。其無人機產品線包括具代表性的機型，如 Predator®、Reaper®、Gray Eagle®、Avenger®，以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。「這是多麼令人驚嘆的時刻，」GA-ASI 總裁大衛·R·亞歷山大（David R. Alexander）表示。

「我們花費了大量時間，以其他機型支援美國軍方及其全球盟友，如今正是適逢為美國空軍進行新型無人戰鬥機的 飛行測試 ，幫助我們突破這個里程碑。展望未來，該計畫將再次改變制空權的格局。」

YFQ-42A 的持續飛行僅是 GA-ASI 無人作業的一部分。在任何時間點，多達 50 架 GA-ASI 飛機正在空中飛行，為美國及其全球盟友用戶提供安全保障。

自 1994 年 7 月 3 日首架當時稱為 RQ-1 Predator 的飛行起，GA-ASI 的飛機便一直是美國、盟友與合作夥伴的重要支柱。美國空軍於 2002 年將其編號更改為 MQ-1 Predator。此後，隨著 GA-ASI 不斷推動無人飛機的能力與運用，陸續推出包括 MQ-1C Gray Eagle、MQ-9A Reaper 和 MQ-20 Avenger 等機型。

近年來，GA-ASI 已開始交付其新型 MQ-9B SkyGuardian 與 SeaGuardian。MQ-9B 是全球最先進的遙控駕駛飛機系統，具備超長航時與航程，並可在僅依賴極地至極地的衛星控制下自動起降，未來將能夠藉由 GA-ASI 開發的「探測與避讓系統」（Detect and Avoid system），在非隔離空域中運行。

GA-ASI 已向英國皇家空軍（Protector）及比利時空軍交付飛機，並正在履行來自加拿大, 丹麥, 波蘭、日本、台灣、印度以及美國空軍（支援特種作戰司令部）的訂單。MQ-9B 亦已支援多項美國海軍演習，包括「 Northern Edge 」、「 Integrated Battle Problem」以及「 Group Sail 」。

同時，該公司也在支援新型飛機及作戰概念的研發，以推動未來空中力量。GA-ASI 為美國空軍研究實驗室研製並操作 XQ-67A「離機感測站」（Off Board Sensing Station）——這是其第二款無人作戰戰機。就在上個月，GA-ASI 宣布已啟動第三款戰機——新型 YFQ-42A 協同作戰飛機的飛行測試。這款新型無人戰鬥機由 GA-ASI 設計與研發，具備快速量產的能力，可大量製造，且價格合理。

通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）是全球領先的無人航空系統（UAS）製造商。GA-ASI 的 Predator® 系列無人機已累積超過 900 萬飛行小時，並在過去 30 年內持續服役，旗下機型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle® 25M、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力於提供長航時、多任務解決方案，以實現持續的態勢感知與快速打擊能力。

