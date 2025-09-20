奇瑞汽車港股招股：多品牌矩陣築壁壘 技術驅動引領全球化新征程

香港，2025年9月19日 - (亞太商訊) - 在新能源與智能化浪潮重塑全球汽車產業之際，中國自主品牌正在從「追隨者」轉向「引領者」。作為這一轉型浪潮中最具代表性的企業之一，奇瑞汽車股份有限公司（以下簡稱「奇瑞汽車」，股份代號：9973.HK），抓住行業拐點持續加碼研發與海外佈局，憑藉多品牌矩陣和技術創新在全球乘用車市場排名躋身前列，連續22年位居中國自主品牌乘用車出口首位。9月16日，這家中國自主乘用車品牌龍頭啟動港股招股，借助資本力量加速全球化進程。

本次IPO，奇瑞汽車擬全球發售297,397,000股H股，每股最高發售價30.75港元，每手100股，預期於9月25日登陸港交所。作為國內少數同時在燃油車、混合動力和新能源領域均具領先優勢的整車廠商，奇瑞本次港股招股受到投資者熱烈關注。據市場消息，截至9月19日中午，公司國際配售認購部分已獲得超額認購，公開發售也呈現出火熱態勢，獲認購逾27倍，彰顯資本市場對其長期成長價值的高度認可。

五大品牌矩陣卡位全域賽道，鞏固自主品牌領跑者地位

奇瑞汽車深耕乘用車領域 27 年，已構建起從大眾到豪華、從燃油車到新能源的五大核心品牌矩陣 —— 奇瑞、捷途、星途、iCAR 與智界，各品牌定位清晰、優勢互補，形成強大的市場協同效應，支持公司在不同細分市場發力。

作為主品牌的「奇瑞」定位大眾與家庭用車市場，憑藉安全可靠和高性價比的產品積累了龐大的使用者基礎，累計銷量已超過1,000萬輛 。其中瑞虎 8 車型 2024 年在全球及中國燃油車市場的自主品牌乘用車公司銷量中分別位列第一及第三，成為現象級產品。

聚焦越野旅行場景的捷途品牌，自 2018 年首款車型推出至 2024 年 1 月便快速達成 100 萬輛銷量里程碑，2024 年捷途 X70 在全球 B 級 SUV 車型銷量中排名第四，其「旅行 +」定位精准擊中家庭戶外出行需求，2022-2024 年銷量複合年增長率高達 80%。星途品牌則瞄準科技豪華市場，主力車型星紀元 ET 搭載中國汽研「Premium Drive 高品質增程」 技術認證的動力系統，2024 年出口量在中國自主高端品牌中排名第一。

針對 Z 世代的 iCAR 品牌與主打智能化的智界品牌，則展現出奇瑞對新興市場的敏銳洞察。2024 年 iCAR 03 在中國 A 級純電 SUV 銷量中排名第五，智界 R7 於 2025 年 1 月登頂中國純電中大型 SUV 銷量榜首，兩大品牌上市即熱銷，快速搶佔新能源與智能化細分賽道。

得益於這種差異化的產品佈局，奇瑞汽車能夠在各細分市場不斷突破，滿足中國和海外市場客戶的多樣化需求，實現品牌向上和溢價能力提升，不斷鞏固其自主品牌「領跑者」地位。

技術創新築就競爭壁壘，財務業績持續高增

奇瑞汽車能夠迅速開發和推出行業領先的產品，源於其強大的研發實力。公司構建了全方位技術棧，涵蓋整車架構、動力系統、智能化等多個領域。

其「鯤鵬動力」動力總成系統涵蓋發動機、變速箱、電驅動及電池安全四大核心技術，在燃油與混動領域均達到行業領先水平，在能效、續航里程和加速性能方面帶來卓越駕駛體驗；「火星架構」憑藉模塊化硬件與跨平台軟件，實現規模效應和成本效益，縮短開發週期，支撐多車型高效迭代，基於其T1X、T2X及E0X平台的新車型開發週期可達到18個月之內；「雄獅智艙」智能座艙系統支持個性化定制與 OTA 升級，搭配符合中歐法規、五星安全標準的輔助駕駛系統，具備在近30個國家和地區搭建服務的能力，為使用者提供安全、智能的駕乘體驗。值得一提的是，奇瑞汽車積極推動技術平權，2024年其車輛配備輔助駕駛系統比例達49.6%，而同期全球平均比例為35.6%。

強大的技術研發實力不僅支撐奇瑞汽車構築起競爭壁壘，更直接轉化為亮眼的市場業績與財務表現。2022-2024 年，奇瑞汽車營收從 926.18 億元增至 2698.97 億元，複合年增長率 70.7%；淨利潤從 58.06 億元增至 143.34 億元，複合年增長率 57.1%。2024 年，公司全球銷量突破 229.5 萬輛，其中新能源汽車銷量同比激增267.4%，海外銷量同比增長超35%，成為全球前二十大乘用車企業中唯一實現燃油車、新能源車、國內及海外銷量均增長超 25% 的企業。

增長動能持續延續至 2025 年，一季度奇瑞汽車收入及淨利潤同比分別增長 24.2% 及 90.9%，淨利潤增速顯著高於收入增速，反映出產品結構優化與成本管控成效進一步顯現，也為全年業績增長奠定堅實基礎。

從行業追隨者到全球競爭者，奇瑞汽車憑藉多品牌精准佈局、硬核技術實力與穩健財務表現，已成長為中國自主品牌 “出海” 的標杆企業。未來，隨著研發投入的持續加碼、海外市場的深度滲透及新能源產品的快速迭代，奇瑞汽車有望在全球乘用車市場競爭中進一步突破，持續實現品牌升級與價值提升。

