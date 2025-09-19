2025服貿會現場：同仁堂國藥"齦養素"牙膏首發登錄服貿會 "重新定義"高端草本牙膏

香港，2025年9月19日 - (亚太商讯) – 9月13日，2025年中國國際服務貿易交易會（服貿會）現場，北京同仁堂國藥有限公司（同仁堂國藥）攜重磅新品——"齦養素"系列高端草本牙膏驚豔亮相，掀起了中醫藥主題發佈會的首場高潮。同仁堂集團主要領導、同仁堂國藥公司負責人及牙膏項目組專家顧問團隊、研發團隊專家學者等嘉賓共同出席發佈儀式。

發佈會上，研發團隊分享了"齦養素"系列牙膏的研發歷程：近年來，同仁堂瞄準"健康+口腔"的大健康方向，準確調研市場需求，立足打造高端草本口腔護理牙膏，精選傳統經典草本成分，由權威團隊進行專業技術攻堅，以"製藥級標準"生產口腔護理牙膏，充分發揮優勢將高品質品控實現跨界應用。每一個環節都彰顯傳統草本智慧的運用與精益求精的品質追求，闡釋口腔"齦養"方案的核心理念。

該產品緊扣當下消費者對"天然+功效"的健康需求，特別強調"六大天然植物萃取"，完美契合百姓對牙膏"天然、安全"的迫切需要。與化學抑菌類牙膏截然不同，該系列牙膏依託先進的中藥抗氧化研究成果，強調通過中醫養護齒齦的獨特原理實現真正的口腔健康，堪稱"草本與科技的融合典範"。

其核心成分優選同仁堂自有原料產地GACP認證赤靈芝提取物，優質原料更是來自全球各地。其中，薁磺酸鈉源自歐洲母菊提取物，具有消炎、抗菌、抗過敏和促進傷口癒合等多重卓越藥效，對口咽疾病的防治具有積極顯著的作用。右旋龍腦源自龍腦樟樹的新鮮枝葉，權威團隊研究和傳統醫藥經驗發現該成分在具備天然的清熱散毒、清香宣散等功效外，可迅速緩解口腔不適。現代醫學研究發現右旋龍腦有獨特的雙重功效，它不僅能夠促進牙膏中的有效成分在口腔粘膜滲透吸收方面發揮功效，而且具有抗炎抑菌之功效，為口腔健康強力加持。丹皮酚源自牡丹皮，作為此款牙膏特有的抗敏成分，對常見牙疾導致的牙敏感症有效率高達90%。右旋龍腦+薁磺酸鈉+靈芝提取物巧妙形成"緩解-治療-修復"的閉環，一舉實現"舒緩促滲透+消炎促癒合+修復抗氧化"的遞進式效果，全面覆蓋口腔問題的發生、發展、症狀改善、預防全流程，助力口腔健康無憂。

與此同時，五大在研產品各具特色，分別具有專業修護、柔和護齦、美白護齦、精研抗敏、兒童防蛀等功效，實現了生活細分場景全覆蓋。所有牙膏顏色均源自天然提取物自有色彩，盡可放心使用。

服貿會現場展臺特設多感官體驗區，觀眾可以直觀感受每種牙膏的膏體、色澤以及獨特氣味。海風薄荷與草本的清芬縈繞展臺，不少觀眾感歎"味道清新自然，完全沒有刺鼻的化學味"，"溫和無添加"的天然特質讓人放心。本次推出的牙膏產品實現了國內外市場的跨境同步銷售，境內消費者可以通過同仁堂全球購線上商城進行購買。瞭解牙膏特色後，觀眾紛紛果斷下單。"這個草本配方太對我胃口了，日常用著放心！"一位觀眾開心地說道。

展會期間，美國國家醫學院院士、國際著名口腔醫學家王存玉參觀"齦養素"系列多效護理牙膏產品，給大家科普口腔衛生對全身健康的重要性。

同仁堂國藥公司負責人表示，口腔作為人體健康的"第一道防線"，其重要性遠超想像。"齦養素"牙膏依託"平衡口腔微生態"的中醫整體觀，按照中藥君臣佐使的配伍，從根本調理入手，實現"標本兼治"。這不僅僅是一款牙膏，更是同仁堂從治療走向預防、從藥品邁向大健康的重要一步，踐行"中醫治未病"理念，真正讓中醫藥智慧融入日常生活的每一個細節，這是百年品牌守正創新的必然選擇，也是讓傳統智慧服務現代生活的重要一步。

未來，同仁堂將繼續以"有健康需求的地方就有同仁堂"為願景，秉持"同修仁德 濟世養生"的初心，扎實深耕中醫藥行業，讓傳統中醫藥走入百姓生活日常，讓全球共用中醫藥智慧，讓中醫藥之花絢爛綻放！

