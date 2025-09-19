Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, September 19, 2025
Thursday, 18 September 2025, 16:30 HKT/SGT
來源 Modern Dental Group Limited
中國銀河證券重申現代牙科(03600.HK)「增持」評級 目標價調升至6.88港元

香港，2025年9月18日 - (亚太商讯) – 近日，中國銀河證券發佈研究報告，重申現代牙科(03600.HK) 「增持」評級，目標價調升至6.88港元。根據研報，現代牙科集團1H25淨利潤同比增長33%，達2.85億港元，略高於預期，主要由於歐洲和澳洲業務表現強勁。中國銀河證券預期現代牙科FY25將實現穩定的收入增长及EBITDA利潤率提升至24.0%（較FY24的21.1%有所提高），主要受以下因素驅動：1）歐洲和澳洲對高品質義齒產品的需求增加；2）中國市場由於公司產品品質提升和品牌聲譽增強，銷售量恢復；3）東莞、越南、美國和泰國生產設施的生產效率提升。

中國銀河證券相信收購Hexa Ceram（泰國市場份額最大的牙科實驗室）將使公司全球分銷和銷售網路更多樣化，提升在東南亞地區的影響力，從而推動FY25-27F的收入增長。基於預期公司在義齒領域的全球市場份額進一步提升，中國銀河證券重申對現代牙科的增持評級。中國銀河證券將公司FY25-26F的每股收益預測上調1-2%，以反映新的東南亞地區貢獻，FY25淨利潤預測為5.45億港元。基於FY26F每股收益預測的提升及10倍FY26F市盈率計算，上調現代牙科目標價至6.88港元。

免責聲明：本文提及的觀點摘錄自相關研究報告。有關詳細資訊，請參閱完整報告。

 



話題 Press release summary

部門 健康与医药, MedTech
