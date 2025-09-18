香港董事學會的《施政報告》回應 經濟雖在轉型 機會大於挑戰

香港，2025年9月17日 - (亞太商訊) - 香港董事學會就2025年9月17日發表之《施政報告》作出回應。

行政長官李家超先生今日發表任内第四份施政報告，歷3小時，著重既有長遠發展策略及相關措施持續推進，也提及治理制度改革深化，目標是促進經濟轉型，繼而改善民生。

董事學會於今年較早前曾成立聚焦小組，討論當前政策形勢，發展路向。今日的《施政報告》有相當内容切合聚焦小組的觀察。我們甚感欣慰。

對接國家發展

我們贊同，本地經濟發展越能對接國家發展大局，越可以開創繁榮興盛新時代。正如行政長官於演説結尾時提到，過去香港經歷過多次經濟轉型，每次都迎來更强大的經濟。我們要有信念。

强化治理

近年確有不少人對香港前景產生疑慮，或早已離去，或漸生去意。我們留意到，有部人士的負面情緒可能基於其對政府政策零散不全面，達不到變革效果。政策範圍分散到各個局或部門，實有需要，但若政出多門協調不足，可以令人感到沮喪，對政府失去信心。

行政長官提出建立「部門首長責任制」，將部門首長對部門表現負責整體制度化，把司局長就制訂政策須政治問責和公務員就執行政策須行政問責兩者更好銜接。我們認爲，只要機制清晰，調查過程公平公正，公務員必當可以有獎有罰。若責任制能驅使各部門走出筒倉，為既定整體政策目的更好協調協作，或可以催生政府領導力的新典範，强化市民對政府能解決問題的信心。

數字經濟，數字社會

維持香港作爲宜居城市，需要加快數字經濟數字社會發展步伐。施政報告有措施推進AI和數據科學產業發展，推進數字貿易，構建數字港口系統，持續優化「數碼轉型支援先導計劃」幫助更多中小企實現數字轉型。人才培訓方面，將預留款項支援中小學數字教育。

商業應用之外，行政長官提出於政府内成立「AI效能提升組」，應用人工智能重組工作流程，推動部門革新，提升效能。

社會福利服務方面，將透過AI聊天機械人及數字病理技術等提升護理效率及服務水平，又會推進中醫業界透過醫健通互通電子健康記錄。

經濟發展

施政報告提出一系列措施，包括成立「北都發展委員會」，加快發展北部都會區、河套深港創新合作區及新田科技城，朝向國際創新科技中心方向發展。

近年政府推出資助計劃，鼓勵創科發展，將上游科研成果轉化為有用商品或服務。科研人員在其自身領域一定卓爾非凡，但未必每位優秀的科研人員都自然而然對經營管理一家企業有所認識。與其它企業一樣，初創企業應該由具備合適技能及專長組合的人士組成董事會，而每位董事均應透過專業培訓獲取公司管治的資歷。接受公帑資助的企業，更應如此。

旅遊業方面，行政長官提出措施，配合《粵港澳遊艇自由行》政策，推動遊艇經濟，我們歡迎。文化創意產業方面，文創產業發展處會加强對國際和内地的宣傳、交流和業務配對，將對影視旅遊有鼓勵作用。我們相信，香港可以成爲旅遊人士為領略嶺南文化而往返大灣區各處的基地，而香港與大灣區的文創設計人才可以創作更多兼具中華文化或香港特色的文創產品，利用香港的專業服務及資本市場，創造更多受歡迎的文化知識產權。

支援中小企

施政報告指出，將延長「中小企融資擔保計劃」，注資「BUD專項基金」並擴大資助地域範圍，及將繼續鼓勵銀行為信貸記錄良好的中小企提供融資方便。寬減非住宅用戶水費及排污費、簡化食肆發牌制度，對餐飲業界應有一定幫助。

應對長遠挑戰

應對人口老化方面，政府將設立「社會高齡化對策工作組」，配合去年已經提出成立的「促進銀髮經濟工作組」，協調各政策局制訂對策。低出生率方面，政府亦打算進一步推出鼓勵生育措施。

施政報告與預算案

本屆立法會會期快將結束。行政長官其實可以將施政報告推遲到新一届立法會會期展開之後宣讀而不是提前，使得各界別有意參選的人士可以更無拘束地表述政策理念，或更可以幫助政府制訂未來幾年的政策方向。第7届立法會以來，立法年度改由1月開始。政府與立法會確實可以重新考慮，是否將立法年度改回秋季開始。另一可能，就是將施政報告推至1月。此擧我們在2013-2017年期間也曾試過，當時的理由是可以更彰顯施政報告政策佈局與預算案調撥資源的相互關聯。

經濟發展 改善民生

行政長官于去年施政報告的記者會，開宗明義，說出要以經濟發展去改善民生。與去年立場一樣，今年施政報告明確以經濟和民生為兩大主軸。學會一直認爲，經濟持續增長是尋找資源以解決房屋、貧窮、老年社會和環境等民生問題的最可倚仗的夥伴。

香港董事學會簡介

香港董事學會為香港代表董事共同努力的首要組織，其宗旨是促進企業永續發展職能，為所有公司、其擁有者、持份者、人類以至地球創造持久價值；為達成使命，學會致力於企業管治（或稱公司治理）及董事專業行為上的倡導及釐定相關標準，以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎，學會致力為董事提供教育項目及資訊服務，並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化，採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員，該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。

網址 http://www.hkiod.com。

