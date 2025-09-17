Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, September 18, 2025
Wednesday, 17 September 2025, 18:34 HKT/SGT
來源 Beijing Tongrentang Chinese Medicine Co., Ltd.
2025服貿會：同仁堂與烏拉圭國家肉類協會簽署傳統醫藥合作備忘錄

香港，2025年9月17日 - (亞太商訊) - 9月11日，在2025中國國際服務貿易交易會（簡稱“服貿會”）中醫藥主題日暨第十届海外華僑華人中醫藥大會期間，北京同仁堂國藥有限公司（03613.HK）與烏拉圭國家肉類協會正式簽署《傳統醫藥合作備忘錄》（MOU），標志著兩國在傳統醫藥領域的合作邁入實質性推進階段，爲中醫藥國際化進程注入新動能。 

在雙方的見證下，同仁堂國藥公司（03613.HK）主要負責人嚴晗，與烏拉圭國家肉類協會主席加斯頓·斯卡約拉（GASTóNSCAYOLAPIEDRACUEVA）現場簽署了合作備忘錄。

此次簽約是雙方歷經多輪溝通、逐步深化共識的必然結果。烏拉圭國家肉類協會主席加斯頓·斯卡約拉在接受媒體采訪時高興地表示，與擁有356年歷史的同仁堂簽署合作備忘錄是此次服貿會之行的最大收穫。對擁有400餘年畜牧業史的烏拉圭而言，此次合作備忘錄的簽署不僅推動了中醫藥惠及當地、促進中西醫融合，更激發了未來無限的合作可能。他希望雙方携手前行，共同爲全球自由貿易與多邊主義努力奮鬥。 烏拉圭駐華大使館代辦馬丁·奧蘭多表示，此次烏拉圭肉類協會主席率隊到場幷與同仁堂簽署戰略合作備忘錄，將爲深化中國-烏拉圭雙邊關係增添新動力。

簽約儀式後，烏拉圭國家肉類協會及駐華使館代表團一行來到同仁堂展位，仔細參觀了展陳的經典中成藥與特色養生品，幷不時駐足詢問産品功效與研發理念。他們仔細欣賞同仁堂在東南亞、歐洲等地的國際化成果圖展，瞭解同仁堂境外門店的日常運營模式及本地化産品的研發邏輯，對同仁堂在境外市場的深耕實踐成果紛紛表示贊許，對中醫藥煥發出的蓬勃生機與走向國際的豐碩成果表示高度認可。

相信隨著合作備忘錄的逐步落實，未來，雙方必將秉持共贏理念，不斷完善傳統醫藥原材料輸華的全流程管控，探索中醫藥服務與烏拉圭本地健康需求的深度融合，開發更多具有中烏特色的健康産品，助力中醫藥在世界舞臺綻放更耀眼的光彩。



話題 Press release summary

部門 健康与医药
