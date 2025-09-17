東吳水泥蘇州國資入主 繪就港蘇協同新藍圖

香港，2025年9月17日 - (亞太商訊) - 近日，港股上市公司東吳水泥（00695.HK）的股權變更，投下一石激起千層浪，預示著一場前所未有的戰略轉型正冉冉升起。蘇州國資體系通過港航集團（香港）投資有限公司（港航香港）與蘇州汾源資本管理有限公司（汾源資本）戰略入股，首次實現對港股上市公司的控股，更被視為長三角國資體系與境外資本市場深度融合的標誌性事件。這一交易標誌著公司控股權結構的重大變化，更傳遞出公司徹底告別傳統水泥業務，開啟戰略轉型的新信號。依託蘇州國資強大的資源支持和政策賦能，市場的目光紛紛聚焦這股位處長三角中心的雄厚國資力量的入場，東吳水泥未來業務將迎來前所未有的發展機遇。

構建蘇港協同新機制，賦能企業戰略轉型

蘇州國資的入主，東吳水泥從原來的民營控股轉變為國有資本主導、多元股東共同治理的混合所有制企業，這種優化將顯著提升公司治理水準和資源整合能力，有助公司獲得更多政策支持和資金投入，注入新的發展動力。而兩家蘇州國資股東背後的產業資源與資本運作能力，和在國家的「雙碳」政策指引下，預示了公司徹底告別傳統水泥生產業，朝著綠色產業及新興經濟領域延伸。

其中，港航集團近年積極佈局人工智慧、低空經濟等前沿技術領域，探索無人機物流網路、智慧通航管控平臺、長三角港口群智慧物流體系、港口物流升級等，重點支持低空經濟和長三角一體化領域發展，致力於打造智慧港口、智慧物流、智慧航運等數位化應用場景、“低空+”特色應用場景等。在港航集團深耕這些市場聚焦的熱門領域下，東吳水泥有望迎來新綠洲。

展現變革的決心與潛力，釋放積極市場信號

因此，在新股東入主後，市場普遍期待東吳水泥能夠堅定實施全面轉型戰略，逐步探索並重點佈局智慧倉儲、現代物流、低空經濟等新興板塊。各方預期，東吳水泥將充分發揮資源與區位優勢，積極打造多元化、前瞻性的產業發展格局，注入新的活力，帶來更具韌性與可持續的成長動能。

此外，結合蘇州市推動產業升級的戰略，東吳水泥擬探索“香港資本平臺+蘇州產業落地”的嶄新合作模式，在資本與產業間架起高效橋樑。東吳水泥憑藉香港上市的國際化平臺優勢，將成為蘇州國資首次通過港股市場拓展海外資本和國際資源整合的重要視窗，未來可望協助更多蘇州企業“走出去”並引進高端產業資源。尤其是在國家重點扶持的低空經濟產業，無論是政策紅利還是市場空間均具備巨大的發展潛力與想像空間。

投資者將眼見一個堅實且變革中的巨人，在蘇州國資背景下，東吳水泥此次變革及戰略轉型，充分體現了國資對於企業轉型升級的支持力度和投資信心。公司未來針對新興領域的轉型，依託香港國際資本優勢與蘇州實體產業協同，為投資者構建具有前瞻性的全新價值藍圖。這無疑為市場帶來積極信號，也彰顯東吳水泥在新經濟時代中變革的決心與潛力。

