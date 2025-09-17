TruMerit 為復健護理工作人員新增兩項全球資格認證

費城，賓夕法尼亞州, 2025年9月17日 - (亞太商訊) - TruMerit，作為全球醫療人力發展的領導者，今日推出兩項全新的全球認證，專為從事復健、適應性訓練及康復照護的醫療人員而設。

這兩項認證分別為 「全球認證醫療人員－復健專業（CGHW-R）」 與 「全球認證醫療人員－復健高階專業（CGHW-RA）」 。它們專為符合資格的全球醫療人員設計，讓其在通過認證考試後，能夠獲得其復健照護實務經驗與專業能力的國際認可與驗證。這些認證，加上 TruMerit 去年設立的「全球認證護理人員－復健專業（CGN-R）」，旨在推動與提升全球超過二十億需要復健照護人群的相關服務。

其中，「CGHW-RA」認證專為具有復健相關學位或文憑的人士設計，包括物理治療、職能治療、語言治療或其他復健相關專業的臨床人員、教育人員與指導老師。

「全球認證醫療人員－復健專業（CGHW-R）」認證專為具有復健照護經驗，但未完成復健專業相關高等教育的人士而設計。此類人員包括技術員、輔助人員、護理助理，以及在復健、適應性訓練或康復照護環境中工作的居家或社區健康助理。

除了學歷與學位要求外，申請這些認證的候選人，還必須在過去五年內，至少有兩年於復健、適應性訓練或康復照護環境中的工作經驗。在 TruMerit 驗證其資格後，他們必須通過於全球 1,000 多個考場提供的監考考試。

2019 年，CARF International（國際康復認證委員會，一家為全球復健照護機構提供認證的非營利組織）曾提醒 TruMerit（當時名為 CGFNS International），指出復健醫療人力在實務能力驗證上的需求日益增加，並且需要在整體照護體系中提升標準。TruMerit 隨後與全球各地的復健專家合作，展開建立基於考試的國際認證之工作，以服務於復健、適應性訓練與康復照護領域的醫療專業人員。該過程涵蓋來自全球各區域與不同收入水準的 45 個國家、超過 200 位領域專家參與。

「照護龐大且持續成長的殘障人口，是當今醫療界面臨的最緊迫議題之一。透過認證這些致力於復健照護工作的專業人員之知識與技能，國際認證將推動拓展並強化這支關鍵人力隊伍的努力，幫助其應對未來的挑戰。我們十分感謝這支全球復健照護專家團隊的支持，才讓這些認證得以實現。」TruMerit 全球醫療人力發展研究院院長（並領導此項倡議）Julia To Dutka 如是說。

此外，上個月 TruMerit 發布了「全球認證護理人員（CGN）」資格 ，專為基層一般護理人員（註冊護理師，RNs）設計，並同時推出了全新改版的 「護理資格考試」 。

關於 TruMerit

TruMerit 是全球領先的醫療人力發展機構。前身為 CGFNS International，該組織擁有近 50 年歷史，致力於協助護理人員與其他醫療工作者——以及負責發照與聘用的機構——在尋求在美國及其他國家執業許可時，驗證其教育背景、專業技能與實務經驗，促進其職涯流動性。作為 TruMerit，該機構的使命已擴展為建立符合全球快速變遷健康需求的人力資源能力。透過旗下的全球健康人力發展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推動以實證為基礎的研究、思想領導與倡議，支持各項醫療人力發展方案，包括全球認可的執業標準與認證，藉此強化醫療工作者的職涯發展途徑。

