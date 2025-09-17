IFBH牽手中糧名莊薈 強強聯合夯實長遠發展根基

香港，2025年9月17日 - (亞太商訊) - 在當下健康消費理念日益深入人心的時代，天然椰子水因其天然、健康、清爽的特性，受到消費者的廣泛青睞。IFBH Limited（「IFBH」，6603.HK）作為該領域的領軍企業，始終秉持創新與進取的精神，積極拓展業務版圖，在激烈的市場競爭中脫穎而出，不斷助力行業穩步發展。

里程碑式合作 為品牌發展注入強心針

9月15日，一場具有里程碑意義的合作在商業領域拉開帷幕。IFBH與央企中糧集團旗下的中糧名莊薈正式簽署戰略合作協議，根據協議內容，雙方將採用線上線下雙軌並行的渠道拓展策略，全方位強化Innococo 100%椰子水的分銷體系。這一合作，不僅為旗下品牌Innococo 100%椰子水引入了一位重磅的全新分銷夥伴，同時亦為公司的品牌發展注入了一劑強心針。

據悉，中糧名莊薈是中國大型央企中糧集團在酒類及高端飲品渠道的旗艦平台。中糧名莊薈憑藉遍佈全國的經銷網絡、全品類渠道資源和深厚的供應鏈管理能力，長期服務於多家國際高端品牌，在國內酒水與高端飲品領域樹立了卓越的聲譽，成為最具影響力的分銷平台之一。此次與IFBH的合作，無疑是強強聯合，將為Innococo品牌在中國市場的發展帶來無限可能。

此次戰略合作，意義深遠。一方面，充分體現了IFBH首席執行官Pongsakorn Pongsak先生高瞻遠矚的戰略眼光和精准佈局，為公司的長遠發展構築穩固根基。另一方面，通過中糧名莊薈強大的分銷網絡，Innococo 100%椰子水能夠更迅速、更廣泛地進入消費者的視野，滿足市場需求，實現市場份額的大幅躍升，進而鞏固IFBH在中國椰子水市場的領先地位，為公司的長期發展注入源源不斷的動力。

業績穩步增長 成功納入港股通彰顯實力

得益於積極的業務拓展和精准的市場策略，IFBH業績呈現出顯著增長態勢。中期財報顯示，2025年上半年，公司實現總收益94.5百萬美元，同比增長31.5%，增速跑贏行業平均水平；毛利規模達31.8百萬美元，同比提升15.3%，毛利率維持在健康區間；經調整溢利淨額18.9百萬美元，同比增長13.9%，盈利質量穩步提升。

除了亮眼的業績，IFBH進一步迎來了資本市場層面的利好消息。近日，滬深交易所發佈公告，宣佈調整港股通標的證券名單，其中，IFBH憑藉出色的基本面與市場聲譽，成功納入港股通標的證券名單，並於9月8日起正式生效。這一重大利好消息，標誌著符合資格的內地投資者可通過滬港通和深港通機制便捷地投資IFBH的股票，不僅有利于改善公司股票的流動性，吸引更多投資者關注，還將有助於提升公司的市場估值，進一步增強公司在資本市場的影響力。

從行業角度來看，隨著消費者對健康飲品需求的持續增長，大中華即飲軟飲料市場展現出強勁的增長潛力。按零售額計算，其2024年市場規模達1,384億美元，預計將以7.1%的複合年增長率增至2029年的1,947億美元。其中，椰子水飲料作為增長最快的細分領域，預計將以19.4%的複合年增長率從2024年的1,093.3百萬美元增長至2029年的2,651.8百萬美元，市場前景一片光明。

IFBH Limited作為行業的領導者，憑藉其強大的品牌影響力、優質的產品品質和完善的銷售網絡，有望持續享受行業增長帶來的紅利。未來，公司將繼續堅持創新驅動，不斷提升產品品質，加強品牌建設，拓展市場份額。同時，不斷加強與合作夥伴的深度合作，實現資源共享、優勢互補，驅動公司業績及股價再上新台階。

