7億美元加注協鑫科技 發力技術迭代賦能落後產能出清

香港，2025年9月17日 - (亞太商訊) - 9月16日，光伏高科技顆粒矽龍頭協鑫科技（03800.HK）發佈公告，宣佈與有中東主權基金背景的國際知名投資機構無極資本（Infini Capital）達成戰略融資協議，通過定向增發方式配售約47.36億股，募集資金54.46億港元，約合7億美元，意向鎖定6個月，進一步鞏固公司股權結構安全穩定。

公告顯示，本次融資將主要用於三個方面：首先，用於供給側改革的資金儲備，推進多晶矽產能結構性調整；其次，強化第二曲線，以全球第一的矽烷氣產能和產量，完成海外替代，在半導體集成電路對電子特氣需求提升、TOPCon電池向BC電池轉型對矽烷需求放量，鋰電行業固態、半固態電池對矽烷的應用需求以及顯示面板對矽烷氣品質的高要求的多重背景下，以矽烷氣打造協鑫新增長極；第三，優化公司資本結構，穩固股權結構護城河。

一位分析師在接受記者採訪時說： "當前多晶矽領域正在經歷供給側改革，但上游矽烷氣的市場需求量卻快速提升。光伏電池技術升級、儲能應用以及集成電路、顯示面板等領域對高品質矽烷氣的需求持續增加，協鑫科技以此次融資為契機，開闢第二增長曲線，能夠形成顆粒矽、矽烷氣等多業務協同發展的新格局，在行業‘反內卷’的關鍵時期儲備資金，贏得先機。"該分析師表示，通過資本賦能，協鑫科技在顆粒矽技術規模化應用、矽烷氣產能和市場優勢以及鈣鈦礦產業孵化之間形成良性互動，既鞏固現有優勢，又培育未來增長點，更能在全球能源轉型中豐盈"反內卷"現金池，引領行業推動光伏產業供給側改革。

據悉，協鑫科技此次攜手的無極資本雙總部位於阿聯酋阿布紮比和中國香港，有著多元化的投資佈局，覆蓋戰略新興科技、人工智能、人形機器人、智能製造等投資主題，已為中國高科技公司的快速發展提供超過100億港元的資金支持。

上述行業分析師指出，當前光伏行業正面臨技術路線加速迭代與產能出清的關鍵節點。此次協鑫科技與無極資本攜手，將有助於協鑫在現有基礎上擴大競爭優勢，高效輻射國內外高端市場，更可將碳排放優勢轉化為定價權，跳出"內卷"掣肘，在全球光伏市場供給側改革中佔據有利地位。此外，協鑫科技此次逆週期融資，也凸顯其通過技術差異化持續打破行業同質競爭格局的戰略意圖，推動光伏行業告別低價內耗的"內卷"困境。

"此次融資不僅優化了協鑫科技的資本結構，夯實了控股股東的地位，更關鍵的是為技術迭代以及推進落後產能出清提供了充足彈藥，展現出國際投資機構對協鑫科技的信心。在行業‘反內卷’的關鍵時期，具備技術領先優勢與充足現金儲備的企業將獲得更大議價和溢價空間。"上述分析師表示。

協鑫科技相關負責人告訴記者，雙方還將秉持協同發展與行業優化的共同目標，聯合發起設立專項產業基金。該基金聚焦於整合行業內低效、低質的過剩產能，通過市場化收購、專業化重組及創新性升級等方式，推動資源向高質量產能集中，終結行業低價無序競爭亂象，緩解惡性"內卷"帶來的資源浪費與發展壓力，引導行業回歸價值創造本質，構建健康有序、可持續發展的產業生態。

財務數據顯示，2025上半年，協鑫科技EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）約為3.8億元，同比增長325.8%，守好了不虧現金的底線和基本盤。截至2025年二季度，顆粒矽平均生產現金成本（未含稅）已降至25.31元/公斤，較今年一季度降低6.5%，繼續保持行業最高水平，上半年公司顆粒矽產量市占率達到24.32%。

上述分析師表示，隨著國家整治光伏內卷、遏制無序競爭、依法保護知識產權等政策措施的力度加大，協鑫科技今年內在光伏行業裡率先扭虧為盈勝券在握。

截至9月15日收盤，協鑫科技報1.26港元/股，年內累計漲幅達16.67%。

