華檢×仁和：於美國共同籌建全球首家OTC垂直領域RWA交易所

香港，2025年9月16日 - (亞太商訊) - 傳統醫藥產業與鏈上金融的深度融合，正為全球非處方藥資產開啟一扇數位化、全球化的價值之門。

9月16日，華檢醫療（01931.HK）發佈公告宣佈，公司與仁和藥業（000650.SZ）之間接全資附屬公司仁和國際達成戰略合作，共同於美國籌建全球首個專注於非處方藥（OTC）領域的垂直RWA交易所。

華檢醫療9月16日發佈之公告

此舉是華檢醫療「ETHK鏈上金融生態戰略」及「全球RWA交易·所中所」商業模式成功落地的關鍵第一步與標杆案例，旨在打造一個可規模複製的樣板，驗證該創新模式的可行性及巨大潛力。

一、強強聯合，構建全球OTC RWA交易新生態

華檢醫療與仁和藥業的合作代表了傳統產業與金融科技的創新融合。仁和藥業作為中國非處方藥物（OTC）協會會長單位，在中國OTC市場擁有極具競爭力的穩固份額和廣泛的行業號召力。

而華檢醫療則依託其前瞻性的技術佈局，構建了覆蓋區塊鏈底層架構、智慧合約開發、資產數位化發行及流通結算的全棧式技術解決方案。

此次合作將充分發揮雙方獨特優勢。仁和藥業將其在中國市場無與倫比的線下管道網絡及線上行銷能力與華檢醫療提供的全球合規技術架構相結合，產生強大的"乘法效應"。

這種"中國領先管道網絡+全球合規數位化平台"的獨特組合，構成了難以被競爭對手複製的核心競爭壁壘。

二、創新模式，破解RWA發展核心瓶頸

長期以來，RWA的巨大潛力始終受限於幾大核心瓶頸：公鏈性能的限制、傳統與加密世界的資金壁壘、複雜的跨境監管以及普遍存在的流動性不足等問題。

華檢醫療通過創新的「所中所」商業模式，為各行業龍頭企業提供頂尖的技術基礎設施與合規運營支援。這種模式使其能夠以輕資產方式運行，通過與行業龍頭合作快速切入不同領域，具備極強的可複製性和規模化擴張潛力。

華檢醫療「ETHK全球RWA交易·所中所」戰略模式之核心運作邏輯如下：

賦能核心資產端（聚合優質資產源）：依託本集團在全球RWA交易所技術生態及創新金融科技應用領域的深厚積澱，為各行業領域中擁有核心資產且具備代幣化需求的上市公司，量身定制並共同搭建其垂直行業領域專屬RWA交易所。通過提供資產篩選、結構設計、合規發行與流動性管理的一站式解決方案，助力合作企業實現資產數位化轉型，優化資本結構，拓展全球戰略佈局，最終推動產業升級與價值重塑。

對接核心資本端（構建全球流動性網絡）：致力於為全球知名的銀行、基金、信託公司等持牌金融機構，提供安全、高效、合規的全球RWA資產配置通道與數位化交易解決方案。通過構建多層次、國際化的資本接入體系，滙聚全球頂級投資機構的專業資本與流動性，深度參與RWA資產的定價、流通與價值重構，提升全球資產配置效率。

生態協同與連結：本戰略的核心在於聯合與連結全球各個生態領域的上市公司（核心資產方）和金融機構（核心資金方），共築鏈上金融新生態。本集團依託「ETHK」品牌生態，分別從鏈上金融基礎設施技術服務能力（由ETHK Labs及/或旗下專業主體提供）與鏈上金融全球合規運營支援（由ETHK Inc等附屬公司提供）兩大層面，為合作方提供堅實後盾，深化「ETHK全球RWA交易·所中所」戰略的構建與落實。

此次合作的OTC垂直領域RWA交易所將實現多項創新突破：支持多鏈部署、支持法幣與穩定幣雙通道申贖、通過自研智慧合約提供即時贖回功能。

這些技術創新有效地解決了RWA領域的監管合規、跨鏈操作及流動性問題，為傳統金融資產上鏈提供了可複製的解決方案。

三、雙向賦能，開啟全球OTC市場新紀元

該OTC RWA交易所將構建一個雙向暢通的全球化資本與產品流通管道。

一方面推動中國資產出海：平台將助力仁和藥業及其關聯的中國優秀OTC企業，將其智慧財產權資產通過RWA代幣化的方式進行結構性重塑，並面向全球專業及機構投資者進行融資與流通。

另一方面引進全球高科技資產：積極引入美國、日本等OTC產業發達地區的創新、高端產品與技術，例如美國以"Hims & Hers"為代表的直接面向消費者（DTC）健康科技模式下的創新產品，以及來自日本的頂尖酵素產品、功能性化妝品和功能性食品等。

這種雙向流動不僅有利於中國OTC企業獲取全球資本認可，也為國內消費者引入了全球最前沿的健康科技成果，滿足日益升級的健康與美麗需求。

四、利國利民，ETHK生態戰略的重大進展

華檢醫療此次與仁和藥業的戰略合作，是其「ETHK鏈上金融生態戰略」落地的關鍵里程碑。ETHK生態旨在通過科技賦能，打造一個安全、高效、合規、開放的去中心化金融平台，通過技術創新與生態整合，構建定義未來金融格局的全球鏈上金融生態王國。

本項目深度助力中國OTC產業的數位化升級與全球化拓展，通過引入國際先進的產品、技術及管理經驗，切實推動"健康中國"戰略的落地。它不僅能夠加速國內大健康產業的供給側改革，更能滿足中國人民對更高品質、多元化健康生活日益增長的需求。

對於全球OTC產業而言，此次合作將首創"數字License-in/Out"模式，極大破除傳統跨境合作的壁壘，提升全球OTC產業在研發、融資、流通全鏈條的創新效率與資源整合速度，有望重新定義行業規則與合作標準。

五、前景廣闊，RWA市場迎來爆發式增長

據Defillama資料，截至2025年6月，RWA總鎖倉量（TVL）達125億美元，較2024年增長124%。波士頓諮詢公司（BCG）與新加坡數字證券交易所（ADDX）聯合預測，到2030年，全球RWA市場規模將達到16.1萬億美元，佔全球GDP的10%。

在醫療健康領域，RWA應用正在加速落地。2025年8月，美年健康（002044.SZ）宣佈與國富量子（00290.HK）、京北方（002987.SZ）簽署《數字資產業務合作框架協議書》，三方將依託各自資源稟賦，在數字資產RWA領域開展全方位業務探索與合作。本月初，華檢醫療披露推進收購國富量子20.31%股權事宜，成為其第一大股東，將充分利用其金融牌照與RWA實踐經驗，增強鏈上金融佈局。

華檢醫療與仁和藥業的合作，為RWA在垂直領域的深度應用提供了創新範例，展示了鏈上金融與傳統產業融合的巨大潛力。

全球RWA市場正在經歷爆發式增長，據CoinGecko資料，所有現實世界資產代幣的市值已達到660億美元。

華檢醫療與仁和藥業的合作，為傳統醫藥產業擁抱鏈上金融提供了創新範例，也為中國優質資產對接全球資本開闢了新通道。

隨著香港《數字資產發展政策宣言2.0》的深入推進和全球監管框架的逐步完善，RWA有望成為連接傳統金融與數字經濟的橋樑，為產業發展注入新動能。

