U.S. Polo Assn. 作為2025年恩戈爾和福爾克斯柏林Maifeld馬球杯官方服裝贊助商，慶祝運動與時尚



德國柏林和佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年9月16日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn 作為美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌，榮幸地成為 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃（亦稱 2025 年德國高水平馬球錦標賽）的官方球衣及服裝贊助商。該賽事於 2025 年 8 月 22 日至 31 日在柏林舉行。這一享有盛譽的錦標賽是德國馬球賽季的巔峰，也是歐洲最受矚目的馬球盛事之一。 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃冠軍(照片來源: Guadalupe Aizaga) 本屆 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃的決賽週末在標誌性的 Maifeld 體育場舉行。該場地正是馬球運動上一次在 1936 年奧運會中亮相的歷史性場館。預選賽於 8 月 21 日至 28 日在普魯士馬球鄉村俱樂部舉行，最終迎來了一場精彩的決賽，充分展現了這項運動的最高水平。在緊張激烈的決賽中，Plusquadrat 隊以 7 比 6.5 的比分險勝 Netjets 隊。本屆錦標賽的最有價值球員（MVP）由 Plusquadrat 隊的 Bartolomé Bayugar 獲得，他在決賽中攻入三球，成為全場最佳射手。 “作為 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃的官方球衣及服裝贊助商，對 U.S. Polo Assn. 來說是非同尋常的榮譽，因為這一賽事既彰顯了馬球運動的悠久傳統，也展現了其光明未來。” U.S. Polo Assn. 品牌管理公司 USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示：“能夠在柏林市中心支持這樣一項歷史悠久的錦標賽，並且是在 1936 年馬球創造奧運歷史的同一片場地上，充分體現了我們這一全球品牌與馬球運動之間真實而深厚的聯繫。” 作為賽事的官方球衣及服裝贊助商，U.S. Polo Assn. 為球員和官員提供了品牌性能隊服、裁判球衣、帽子和連帽衫。今年是 U.S. Polo Assn. 連續第六年支持 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃。 該品牌的參與與其更廣泛的歐洲擴張戰略相契合，包括在德國的零售業務增長，以及近年來在英國、意大利、西班牙等市場開展的高影響力推廣活動。今年夏初，U.S. Polo Assn. 慶祝了其在柏林首家零售門店的盛大開業，該門店位於標誌性的 Alexa Mall。這一零售首秀標誌著該品牌在德國及周邊地區與戰略合作夥伴 Incom S.p.a. 和 Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH（MVS）共同實施多年的增長戰略的開始，進一步鞏固了 U.S. Polo Assn. 的全球影響力。 “我們很高興能繼續與 U.S. Polo Assn. 加深合作，並在每一年不斷提升 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃的影響力。” Engel & Völkers 柏林 Maifeld 馬球盃賽事主辦方 Sevendays Polo Event GmbH 的聯席首席執行官 Mortiz Gaedeke 表示：“隨著 U.S. Polo Assn. 在德國的不斷擴張，包括其在柏林新開的零售店，此次合作進一步鞏固了馬球運動與他們在體育迷和消費者群體中真實聯繫之間的紐帶。” 圖片來源：Guadalupe Aizaga 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。 U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN、歐洲的TNT和印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。 據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。 欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 USPA Global 為 USPA 子公司，負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。要了解更多信息，請訪問 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。 聯繫信息

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994 Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 來源: U.S. Polo Assn.



