國泰君安國際助力禾賽科技成功登陸香港聯交所主板

香港，2025年9月16日 - (亞太商訊) - 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，股票代碼：1788.HK）作爲聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬薄管理人及聯席牽頭經辦人，助力全球領先的激光雷達公司禾賽科技 （股票代碼：2525. HK）于9月16日在香港聯合交易所主板成功上市，本次禾賽科技港股上市是自2022年以來募資規模最大的中概股回歸項目，彰顯了國泰海通集團在跨境資本運作中高效整合境內外資源優勢的卓越能力。

禾賽科技作爲全球領先的激光雷達製造商，此前已于美國上市，專注于激光雷達産品的設計、研發、製造與銷售。其産品廣泛應用于配備高級駕駛輔助系統的乘用車、商用車、自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車領域，如自動導引車、自主移動機器人和配送機器人等。根據灼識諮詢報告，禾賽科技在2022年至2024年連續三年收入規模位居全球激光雷達行業首位，毛利率與毛利水平亦在全球同行業中排名第一。截至2024年12月，禾賽科技成爲全球首家實現單月出貨量突破10萬台的激光雷達企業，幷率先成爲行業內産生正營運現金流的上市公司。

禾賽科技本次港股成功上市，是國泰海通集團充分調動境內外資源優勢的又一典型案例。在本項目的推進中，國泰君安國際充分發揮其溝通協調與執行能力，開展扎實深入的市場推介工作，不僅助力禾賽科技成爲2022年以來最大募資規模的中概股回歸香港市場幷實現美股與港股雙重主要上市的項目，也助力禾賽科技成爲2023年以來第一家以不同投票權架構回歸港股的美股中概股企業。

本次發行最終定價爲每股212.8港元，幷悉數行使發售量調整權，額外發行255萬股，總發售股數達1955萬股，總集資額升至41.6億港元。國際配售錄得踴躍認購，認購倍數達14.09倍。公司計劃將募集資金的約50%用于研發投入，35%用于擴大生産能力，5%用于業務拓展，10%作爲營運資金及一般企業用途。本項目成功引入多名基石投資者，包括高瓴旗下HHLR Advisors、泰康人壽、WT Asset Management、Grab、宏達集團和康曼德，認購總額約1.48億美元，體現了國際資本市場對禾賽科技長期投資價值與成長潜力的高度認可。

