冠君產業信託榮膺恒生ESG「AA+」評級並晉身基準指數

：信託積極將智慧科技融入物業營運，推動可持續發展。例如花園道三號引入人工智能製冷機組優化程序，每年成功實現約6.1%的節能效益。此外，我們擴展「綠『惜』環保約章」計劃，成功帶動租戶共同參與綠色轉型，在節能減廢和綠色採購方面取得顯著成效。 卓越管治: 信託始終秉持誠信為營運核心原則，將ESG策略監督提升至董事會層面，把氣候風險納入企業風險登記冊，並實施嚴謹的反貪腐政策。這些舉措充分體現信託對透明度、商業道德及可持續長遠發展的堅定承諾。 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「我們對獲得AA+ ESG評級並獲納入恒生可持續發展企業基準指數深感榮幸。這不僅是對我們凝聚租戶及持份者、協力共創可持續影響力的重要肯定，更賦予我們持續前行的動力。作為『超級增值人』，我們將以更大決心推動創新與協作，為持份者創造長期價值，並致力引領行業走向更綠色、共融的未來。」 圖片說明: 冠君產業信託榮膺恒生ESG「AA+」評級並晉身基準指數以卓越可持續實踐引領行業，締造共享價值 有關冠君產業信託(股份代號：2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理（冠君）有限公司，為鷹君集團的成員。 網站: www.championreit.com



