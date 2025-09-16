香港中國金融協會2025年度「跨境金融及金融創新服務大獎」即日起接受報名



香港，2025年9月16日 - (亞太商訊) - 過去一年，全球金融版圖加速重塑。香港憑藉證券市場佳績、金融科技突破及與內地互聯互通深化，再次展現國際樞紐韌性。 為表彰業界卓越典範、搭建業內資源對接平台，香港中國金融協會今日正式啟動第三屆「2025年度跨境金融及金融創新服務大獎」評選，號召香港以及大灣區優秀的金融界同仁積極報名參評。 香港中國金融協會常務副主席 翟普博士（中）、香港中國金融協會副主席 鄒傳先生（右）、香港中國金融協會副主席 楊再勇先生（左） 香港中國金融協會常務副主席翟普博士提到，香港金融協會成立於2008年，彙聚了銀行、保險、證券、資管、金融科技等多元領域的精英專業人士，共同致力於提高香港金融中心的競爭力和影響力，積極搭建一個行業交流與政策對話的平台。金融創新服務大獎的設立是基於我們對行業發展趨勢的深刻洞察，往屆收到了來自商業銀行、投行、資管、金融科技、綠色金融、ESG，以及保險等多個領域的特色方案，我們期望爲業界人士搭建一個互動溝通的平台，以開拓更廣闊的業務合作空間。 首設通證化單位智能合約投票方式，引領創新浪潮 本屆大獎突破性首次採用通證化單位智能合約方式進行初選投票，引領創新浪潮。「這是我們首次將行業活動以通證化智能合約的方式進行，每個會員將獲得通證來進行項目投票。」香港中國金融協會副主席鄒傳先生介紹道，「因鏈上操作可追溯，採用通證化選票可以確保評選的透明性和公允性。我們也希望能通過這種方式，促進金融從業者對通證化的瞭解和實踐。」 本屆活動延續舉辦前兩屆金融服務大獎評選時秉持的「搭建交流平台，推動行業發展」初心，旨在為業界建立優質的業務成果展示平台、提供絕佳的投資人對接機會、開拓更廣闊的業務合作空間。 香港中國金融協會作為主辦機構，始終致力於推動跨境金融行業發展，歡迎更多香港乃至大灣區的優秀金融人士匯聚於此，通過協會平台，實現更深度的行業資訊共享與資源整合。現誠摯邀請業界人士參加2025年度「跨境金融及金融創新服務大獎」評選，共同點亮這場聚焦前沿、薈萃智慧的金融盛事，攜手推動行業新發展。 香港中國金融協會副主席楊再勇博士指出，本次大獎聚焦「破局」，一是要凸顯香港作為「跨境橋頭堡」的特色，香港作為中國連接海外的第一站，也是中國在科技熱潮下的實驗田，要充分發揮香港在地緣政治上的優勢。二是要抓住金融科技的熱潮，持續探索如穩定幣等熱點。三是要突出協會在跨境與跨界中的專業性，香港中國金融協會是由中資、外資從業人員組成的協會，作為在香港具有跨境、跨界特色的協會，我們希望通過金融創新服務大獎及論壇強調協會在金融行業的權威性。 深圳市金融穩定發展研究院是本次大獎的支持單位，其院長本力先生表示：「從深圳角度看，本次大獎具有非常重要的使命。香港作為國際金融中心，在深港合作與粵港澳大灣區融合發展中有重要意義。」他指出，本次大獎聚焦跨境金融，不僅與金融創新相關，更與國家金融強國戰略、中國未來在金融行業的全球競爭力掛鈎。 本次獎項的評選對象為香港金融機構的業務團隊或持牌個人報送的真實金融服務案例，要求合資格參評人為：香港金融管理局認可機構持牌人士，或香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，或香港保險業監管局持牌人士，或香港強積金核准受託人及其中介人。所有參評人均須現職從事香港金融服務業務工作。 線上報名高效便捷，提升參與體驗 本次大獎報名通道順暢高效，參評人可便捷通過線上提交材料，如相關參評材料曾發佈至公眾號或網站等平台，更可通過分享連結的形式快速報名，有效提升參與效率。參評人須通過官方報名網站（見文章下方通道或海報）以電子檔案形式，或已公開發佈的新聞連結，提交一份真實金融服務的書面案例，以闡述其或其所屬機構/團隊的卓越金融服務真實方案。報名案例金融服務開展時間須介於2024年7月1日至2025年10月20日之間，可以中文或英文撰寫，字數在1500字至2500字，案例內容須包括摘要200字、背景情況、舉措及亮點、成果及影響，且該案例於前兩屆獎項評選中未曾參評。 參評人須於10月20日18:00前完成報名和【初評材料】上傳，獎項初評時間為10月21日-11月7日，獎項最終評審時間為11月8日-11月17日，頒獎典禮為11月27日，大會將保留最終解釋權。 立即行動，共同為香港金融業的未來注入更多活力與可能！ 更多詳情可以參考評選報名網站：https://register.tfisec.com/，

或香港中國金融協會網站：https://www.hcfa.org.hk/



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

