周大福人壽成立創想實驗室 加強與年輕世代連繫

香港，2025年9月15日 - (亞太商訊) - 周大福人壽宣佈成立創想實驗室（CTF Life+），搭建與大學生的溝通橋樑，培養具備創新思維與社會責任感的未來人才。周大福人壽創想實驗室的第一波活動為面向全港大專院校學生所舉辦的「財務賦權・人生同行」專題比賽。參賽者將協同周大福集團生態圈資源，推動社會財務賦權，共同實踐可持續發展。

保險業為社會提供安全網，是現代生活不可或缺的組成部份。周大福人壽創想實驗室的成立，旨在提升年輕一代對保險行業，以及環境、社會及管治（ESG）和社會創新的認識。參賽者將融合上述理念，以「人生規劃師」的身份連結集團資源，協助基層或財務知識較弱的群體、包括青少年、長者及新來港人士等，建立基礎財務規劃能力。

周大福人壽首席營業總裁周詠姬表示：「周大福人壽一直致力透過不同渠道，與年輕一代加強連繫，支持他們的事業發展，培養積極的生活態度，為他們開創夢想新價值。『財務賦權・人生同行』專題比賽以ESG中的社會責任及包容性為重心，培育莘莘學子在參與經濟活動時兼顧社會影響。參賽團隊將於模擬的商業情境下，針對企業實際挑戰提出解決方案，展現創新與執行力。」

是次比賽採用隊制形式，每隊由4或6人組成，並容許跨院校組隊。參賽者亦可選擇個人報名，由大會統一配對組隊，每組將配對一名來自周大福人壽的導師。除比賽外，參賽者更有機會參與至少一次工作實習日，加深對行業及實務工作的了解。周大福人壽創想實驗室還將邀請來自不同專業範疇的嘉賓與參賽者分享企業社會責任的實踐及其他ESG議題，啟發參賽者發揮創想精神，結合實務元素構思方案。

大會亦邀請了多個專業團體代表及教育界知名人士等組成評審團隊，評審準則涵蓋五大方向，包括企業協同與創新性（各佔25%）、方案可行性（佔20%）、社會影響力及ESG融合度（佔20%）、以及表達與簡報能力（佔10%），全方位衡量參賽隊伍的綜合實踐能力。

比賽設冠、亞、季軍獎項，得獎團隊將可分別獲頒港幣50,000元、30,000元及10,000元的獎金。優勝隊伍更有機會獲得周大福人壽創想實驗室創始資金，並在周大福人壽持續支持下，把創新意念付諸實踐，攜手共創未來。

是次比賽將於即日起至10月9日接受報名，並於明年2月7日舉行總決賽。比賽詳情可參考：https://bit.ly/46v66kp

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

