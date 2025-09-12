2025服貿會現場：柬埔寨王國衛生部交付同仁堂安宮牛黃丸許可證書

香港，2025年9月15日 - (亞太商訊) - 9月10日，由北京市衛生健康委員會主辦的2025中國國際服務貿易交易會（服貿會）健康服務專題創新成果發佈暨啟動活動在北京舉行。柬埔寨王國衛生部國務秘書宋文達（Sung Vinntak）博士率領七人代表團專程出席。活動期間，宋文達國務秘書代表柬埔寨王國衛生部，正式向同仁堂集團遞交北京同仁堂安宮牛黃丸許可證書，同仁堂集團黨委副書記、董事、總經理邸淑兵接收證書。

論壇期間，宋文達做主旨發言，他表示作為中醫藥領域的經典急救藥品，安宮牛黃丸進入柬埔寨市場將有效填補當地傳統醫藥急救類產品的市場空白，為柬埔寨民眾應對中風、高熱驚厥等急症提供新的優質選擇，直接助力了當地醫療資源供給升級。他對中柬繼續加強中醫藥合作高度期待，強調此次安宮牛黃丸註冊進展只是雙方合作的起點，柬埔寨衛生部將以此次合作為契機，與中國在傳統醫藥領域展開更深度、更廣泛的協作。雙方已達成共識，未來將在產品註冊、科研合作、藥材貿易及人才培養四大領域持續深化合作：產品註冊方面，推動更多優質中藥產品進入柬埔寨市場；科研合作方面，聯合開展傳統醫藥的臨床研究與學術交流；藥材貿易方面，探索中藥材供應鏈的協同發展；人才培養方面，攜手共建傳統醫藥專業人才培養體系。這一系列合作舉措，將全方位助力柬埔寨傳統醫藥事業發展，也為中柬中醫藥服務貿易合作開闢更廣闊的空間。

宋文達在會前接受媒體採訪時進一步表示，同仁堂作為中醫藥在中國境外市場發展的開拓者，在本屆服貿會上展示了一系列亮眼的國際合作成果，彰顯了中國傳統醫藥在全球服務貿易領域的獨特價值。尤其是同仁堂安宮牛黃丸在柬埔寨的正式註冊，更是一個令人興奮的突破。

據瞭解，今年是中柬建交67周年，兩國在構建新時代全天候中柬命運共同體框架下，衛生健康領域協作持續深化。今年初，同仁堂集團黨委書記、董事長戴小鋒率團訪問柬埔寨王國衛生部，重點研究同仁堂系列藥品註冊事宜，為推動雙方傳統醫藥合作奠定堅實基礎。本次柬埔寨衛生部代表團回訪同仁堂，核心目標聚焦於推動中柬傳統醫藥合作落地見效，更是中柬鐵杆友誼在衛生健康領域的繼續延伸。隨著雙方合作成果的逐步落地，中柬兩國醫藥文化交流互鑒必將進一步深化，中醫藥這一中華優秀文化瑰寶必將在柬埔寨綻放新光彩，為兩國民眾健康福祉保駕護航。

