第42屆香港鐘表設計比賽結果公佈 創新設計打破常規 為業界帶來嶄新設計靈感



香港，2025年9月15日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第44屆香港貿發局香港鐘表展及第13屆國際名表薈萃，實體展於9月6日結束，合共吸引約16,000名、來自95國家及地區的商貿買家到場採購。至於由香港貿發局聯同香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第42屆香港鐘表設計比賽，賽果已正式揭曉，所有獲獎及入圍作品均於展覽期間展出，並於活動舞台舉行頒獎典禮。 香港鐘表設計比賽多年來旨在進一步提高香港鐘表設計水平和品質，鼓勵新穎的創作意念，同時透過豐富展覽內容，以促進港製鐘表在本地及海外的銷路。今屆比賽設有公開組及學生組，分別以「難忘您」及「信自己」為題；「難忘您」冀望參賽者透過手表設計表達對難以忘懷的人之情感，「信自己」則以手表設計表達對實現目標的信心、克服困難的毅力，以及追逐夢想的勇氣。今年比賽反應熱烈，共收到116份參賽作品，而評審團由8位鐘表業代表，聯同嘉賓評審藝人張寶兒組成，合力選出兩組的冠、亞、季軍及優異獎。 公開組作品顛覆傳統 設計玩味十足 公開組冠軍為譚國棟設計的「定格」，由穎時錶業有限公司贊助，以相機鏡頭為設計主軸，把最精彩的兩面同時展現，包括於右邊視窗展示機芯運作，並於左邊視窗顯示時間，呈獻出顛覆傳統的佈局。這設計靈感源自設計師小時候父親替他拍照時，被照相機遮蓋了的半邊臉龐。亞軍為黃定邦設計的「小露保」，由浪西錶有限公司及寶暉精密有限公司贊助，以玩具機械人作為設計靈感，表達「成年人依舊可保留童真」。季軍作品「Backtrack」由達之訊時計有限公司設計，融入了「遊戲機」、「錄影帶」、「黑膠唱片」等元素，讓手表可透過更換不同的「遊戲帶」成為具玩味、Y2K風格的時尚配飾。 學生組作品以鐘表設計反思成功要素 學生組供香港註冊學校之「全日制學生」參與，透過比賽提拔富有設計天賦的後起之秀。冠軍作品「Aspire」由就讀香港知專設計學院的陳芷盈設計。手表上的珠子移動時，象徵胸懷勇氣與自信地追逐目標，而靜止時則象徵停步反思。亞軍得主為德望學校的李聿桐，作品「信望愛」在腕表外圈印有「愛」、「希望」和「信念」的字樣，帶出以上三個引領人們取得成功及克服困難的重要元素。季軍作品名為「漣漪中的殘星」，由香港知專設計學院的葉婉詩設計，表面帶有漣漪的紋路，並以星星作為時針，表達「即使生活如漣漪，但仍然充滿希望」。 今年繼續設有「市場潛力大獎」，由8位資深鐘表製造商與香港貿發局時任助理總裁梁國浩組成評審團，攜手選出一件具市場潛力的學生組作品以作表揚。獎項再由同時獲得冠軍並就讀香港知專設計學院的陳芷盈奪得，香港表廠商會及香港鐘表業總會將把她的得獎設計「Aspire」付諸生產，並於香港貿發局「香港•設計廊」推出市場售賣。 圖片下載：http://bit.ly/4n9MgRQ 第42屆香港鐘表設計比賽公開組冠軍作品「定格」。 第42屆香港鐘表設計比賽公開組亞軍作品「小露保」。 第42屆香港鐘表設計比賽公開組季軍作品「Backtrack」。 第42屆香港鐘表設計比賽學生組冠軍兼市場潛力大獎作品「Aspire」。 第42屆香港鐘表設計比賽學生組亞軍作品「信望愛」。 第42屆香港鐘表設計比賽學生組季軍作品「漣漪中的殘星」。 第42屆香港鐘表設計比賽設有公開組及學生組進行比賽，由藝人張寶兒擔任嘉賓評判並出席頒獎典禮。

相關網頁： 香港鐘表展：hkwatchfair.hktdc.com/tc

國際名表薈萃：hkwatchfair.hktdc.com/te/tc 傳媒查詢 新聞界如有查詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部：

傳媒查詢 新聞界如有查詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部：

徐俊逸 電話：(852) 2584 4395 電郵：johnny.cy.tsui@hktdc.org



