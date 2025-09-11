中海宏洋簽訂最高等值30億元人民幣貸款協議 為企業發展注入強勁動力

香港，2025年9月12日 - (亞太商訊) - 中國海外宏洋集團有限公司(股份代號：00081.HK，「中海宏洋」)於 2025 年 9 月 10 日(星期三)在香港為其與7家著名銀行訂立總額最高為等值30億元人民幣的貸款協議舉行簽約儀式。此次貸款為中海宏洋歷年來籌組的最高金額境外銀行貸款。

參與此次貸款的銀行，包括中國銀行(香港)有限公司、星展銀行有限公司香港分行、交通銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、南洋商業銀行有限公司、中國民生銀行股份有限公司香港分行、平安銀行股份有限公司香港分行等。此次貸款不僅獲得中資友好銀行的大力支持，也獲得外資銀行以及三家新的境外銀行積極參與。本次貸款募集款項屬全新資金，為近年內房於離岸貸款市場取得的難得突破，為行業高質量發展的重要轉型注入了新動能。

2025上半年，中海宏洋進駐城市有19個進入當地市場前三（主力銷售城市的2/3），其中8個城市位居市場第一。公司堅持中而美發展定位，走專業化發展道路，持續做強做優主業，努力實現高質量發展。權益銷售額排名持續提升，2024年以來保持境內房企二十強。截至今年年中，資產負債率首次降至70%以內，淨負債率保持33.5%的穩健水平。公司積極把握市場結構性機會，持續推進以新帶舊。今年累計地價投資71億元，新增總貨值196億元。新開項目運營高效，地價回正符合預期，投資兌現能力不斷增強。公司在合肥、蘭州等城市推進建設的"好房子"，也實現了較好的經濟效益與社會效益。

本次貸款簽訂，反映資本市場對中海宏洋財務安全穩健的高度認可，也體現了對公司實現持續、高質量發展的強大信心。

關於中國海外宏洋集團有限公司

中國海外宏洋集團有限公司(股份代號：00081.HK)( "中海宏洋") 的前身為蜆壳電器工業(集團)有限公司，該公司成立於1970年並於1984年在香港聯合交易所上市。2010年3月，中國海外發展有限公司(00688.HK)完成對蜆壳電器工業(集團)有限公司的收購並將其正式更名為中國海外宏洋集團有限公司(00081.HK)。

中國海外發展有限公司於1979年在香港註冊成立，是中國最大建築房地產綜合企業集團——中國建築集團有限公司在港全資子公司中國海外集團有限公司的旗艦企業，其持有的"中海地產"品牌已發展成為中國房地產行業領導品牌。

欲瞭解更多資訊，請訪問：https://www.cogogl.com.hk/。

