在移居的護士中，調查顯示使用經認證的道德招聘者者滿意度高

費城，賓夕法尼亞州, 2025年9月12日 - (亞太商訊) - 一項新的調查顯示，接受外國教育的護士及其他醫療專業人員為赴美工作而移居時，對於獲得「國際道德招聘實踐聯盟」（Alliance for Ethical International Recruitment Practices）認證的招聘公司，持續給予高度評價。

該聯盟（現屬於 TruMerit〔前身為 CGFNS International〕的部門），於 2024 年對超過 8,000 名曾使用其 19 家「認證道德招聘者」（Certified Ethical Recruiters, CERs）之一的外國教育醫療專業人員進行了調查。結果顯示，九成受訪者表示他們對招聘者的整體體驗是正面的，其中 55% 表示體驗「非常正面」。

正如調查報告所示，儘管美國移民程序中持續存在延遲與成本上升，但自 2023 年以來，高滿意度基本保持穩定。在較早前 TruMerit/CGFNS 對使用非認證招聘者的申請人所進行的調查中，僅有 69% 表示其經驗是正面或非常正面。

TruMerit 全球事務長 Rodrigo Gouveia 表示：「隨著美國醫療系統持續依賴受過外國教育的護士及其他醫療專業人員來緩解長期的人力短缺問題，保護那些做出遷徙這一改變人生決定的人至關重要。這一整體的正面體驗比率，正是對聯盟之認證道德招聘者在堅守道德實踐與透明政策方面努力的最佳證明。」

該聯盟於近二十年前成立，其背景是出於對部分招聘者使用不公平及欺騙性手段的憂慮，例如向應徵者收取不合理的費用、扣押護照及其他文件，並施壓要求他們在沒有充分閱讀與理解的情況下簽署不公平且複雜的合約。

在這些問題上，調查受訪者對其招聘經歷給出了以下回應：

• 82% 的受訪者同意（其中 68% 強烈同意），他們的認證道德招聘者（CER）會定期與他們溝通並回應他們的疑慮。

• 超過 97% 的人表示，他們在簽署合約前收到了合約副本，並有足夠的時間進行審閱；其中 92% 的人回報，他們未受到簽約壓力。

• 95% 的人表示，他們的招聘者並未扣押其護照或其他重要文件。

• 91% 的人表示，他們在抵達美國之前已知曉自己的薪資水準，但比例較低的 72% 表示，他們在移居前就已知曉新工作的地點。

TruMerit/CGFNS 先前發現，最近移民至美國的護士中有五分之四（79%）曾使用招聘公司，不論是由該公司直接安排至僱主，或是透過人力派遣模式，由招聘公司資助其移民費用，作為交換條件，護士必須承諾為該招聘公司工作，而招聘公司則再將他們分派至其客戶的醫療機構任職。

若要被指定為「認證道德招聘者」（Certified Ethical Recruiter），招聘公司必須接受對其政策與做法的嚴格評估，並同意接受聯盟的持續監督，以確保其遵守《醫療保健國際道德招聘與就業守則》（Health Care Code for Ethical International Recruitment and Employment Practices）。該守則明確規範了保障移居美國的醫療專業人員能獲得公平、合乎道德且透明待遇的最佳實務。

該聯盟守則與世界衛生組織（WHO）《國際醫療人員招聘全球實踐守則》保持一致。在其近期發布的《世界護理現況報告》 中，WHO 呼籲加強對該守則的遵循，並將合乎道德地管理國際流動與移民，作為強化全球護理人力發展的核心政策優先事項。

Gouveia 表示：「本次調查的結果顯示，招聘者認證有潛力推進 WHO 的目標，並可作為移民醫療專業人員來源國與目的地國的典範。」

有關聯盟與「認證道德招聘者」計畫的更多資訊，請參見 cgfnsalliance.org。

關於 TruMerit

TruMerit 是全球領先的醫療人力發展機構。前身為 CGFNS International，該組織擁有近 50 年歷史，致力於協助護理人員與其他醫療工作者——以及負責發照與聘用的機構——在尋求在美國及其他國家執業許可時，驗證其教育背景、專業技能與實務經驗，促進其職涯流動性。作為 TruMerit，該機構的使命已擴展為建立符合全球快速變遷健康需求的人力資源能力。透過旗下的全球健康人力發展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推動以實證為基礎的研究、思想領導與倡議，支持各項醫療人力發展方案，包括全球認可的執業標準與認證，藉此強化醫療工作者的職涯發展途徑。

聯絡資訊

David St. John

dstjohn@trumerit.org

來源: TruMerit

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network