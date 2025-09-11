Envirosite 擴展至澳大利亞，收購 Land Insight 資產

康克林，紐約, 2025年9月11日 - (亞太商訊) - Envirosite（隸屬於 ADEC Innovations）今日宣布收購澳洲領先的環境風險數據提供商 Land Insight 的業務資產。此舉不僅將 Envirosite 的業務版圖從北美擴展至澳洲，也進一步鞏固了其作為全球環境盡職調查解決方案領導者的地位。

透過將 Land Insight 可信賴的不動產數據和歷史資源納入其產品組合，Envirosite 現已能夠在美國、加拿大和澳洲提供一致且高品質的環境洞察，幫助顧問、工程師和貸款機構自信地評估和管理物業風險。

“借助 Land Insight，我們現在能夠為澳洲客戶提供與北美合作夥伴賴以作出明智不動產決策的同樣可信且全面的數據。” Envirosite 總裁 Mark Mattei 表示，“此次收購增強了我們的國際影響力，並在清晰環境洞察比以往任何時候都更重要的時刻，為新市場帶來創新工具。”

“ADEC Innovations 聯合創辦人兼全球首席執行官 James Donovan 表示：“這一舉措體現了 ADEC Innovations 將全球影響力與本地專業知識相結合的戰略。透過將 Land Insight 納入我們的網絡，我們為客戶提供所需的清晰度，使他們能夠更快地將資訊轉化為行動。”

Land Insight 長期以來在澳洲因其可靠的環境不動產數據而廣受認可，其中包括被環境顧問、工程師和貸款機構廣泛使用的歷史記錄。將這些資產整合到 Envirosite 的 SaaS 平台 ATLAS™ 和 Property Risk Map 中，拓寬了公司在全球範圍內提供可行性洞察的能力。隨著此次擴展至澳洲——並在其在美國和加拿大的強大業務基礎之上——Envirosite 獨具優勢，能夠在三大洲提供一致且高品質的環境數據解決方案，確保客戶能夠以清晰、快速和自信的方式推動項目向前發展。

關於 Envirosite

Envirosite 是每一個項目決策的起點，提供值得信賴的可靠環境數據。我們交付的不動產記錄和歷史資源包括航空影像、城市名錄、地形圖以及火險保險計劃，這些均由我們的 SaaS 平台 Atlas™ 和 Property Risk Map 提供支持。憑藉超過 2,300 個經驗證的資料庫，我們的解決方案為北美乃至更廣地區的不動產盡職調查設立了標準。環境顧問、工程師和貸款機構依賴 Envirosite，以清晰和確定性推動項目進展。作為 ADEC Innovations 的一部分，我們將資訊轉化為行動，把風險轉化為洞察，創造持久的影響。envirositecorp.co

關於 Land Insight

Land Insight 是一家位於澳洲的環境風險數據和歷史不動產資訊提供商。其洞察支持環境專業人士識別和管理不動產風險，並在推動澳洲環境盡職調查實踐方面發揮了關鍵作用。landinsight.co

關於 ADEC Innovations

ADEC Innovations 是一家全球性的 ESG 解決方案、勞動力戰略和技術平台提供商，幫助組織實現可持續發展目標並管理風險。憑藉遍布全球的辦公室和業務營運，ADEC 提供基於數據的服務和影響力解決方案，涵蓋環境、社會和治理領域。 adec-innovations.com

聯絡資訊

Zackary Rieger

Head of Marketing, Envirosite

zackary.rieger@adec-innovations.com

916-995-0814

Niem Tash

Head of Operations, Envirosite

ntash@envirositecorp.com

607-608-2248

來源: Envirosite

