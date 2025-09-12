周大福人壽首推「支付易ePay」功能 提供「保單貸款」及「保費對減」選項

香港，2025年9月11日 - (亞太商訊) - 周大福人壽流動應用程式全新推出「支付易 ePay」功能，突破地域限制，讓客戶隨時隨地管理已累積的保單價值，進一步提升財務靈活性和自主性，開啟智能理財新體驗。

周大福人壽一直以客戶為中心，優化客戶體驗，持續開創保險新價值。「支付易 ePay」提供一站式流動管理保單價值功能，客戶除可定期或一次性提取保單價值外，更可於功能內行使「保單貸款」1及「保費對減」1選項。「支付易 ePay」功能能有效地配合客戶不同人生階段的理財需要，掌握全球資金流動。

「支付易 ePay」的三大服務亮點為：

1.首推於功能內提供「保費對減」1及「保單貸款」1選項

「支付易 ePay」支持4種電子保單價值管理服務1，讓客戶靈活自主管理保單價值:

- 「保費對減」1讓客戶以保單價值繳付附加契約保費，減輕財務負擔。

- 「保單貸款」1讓客戶無需退保，以保單現金價值作擔保借取資金。

- 客戶亦可選擇「定期提取」1及一次性「提取保單價值」1，靈活提取已累積的紅利及可支取現金的現金價值，以應對短期資金需要，同時兼顧長遠保障。

2.支援跨越地域界限服務

周大福人壽提供多種收款方式迎合客戶需要，客戶可以電匯2或銀行本票3作海外收款，海外銀行戶口（電匯轉賬）更支援多元貨幣收款4。即使客戶身處海外，周大福人壽提供全程支援，不分遠近。

3.新增多種本地電子收款方式

周大福人壽靈活配合客戶多元財務需要，新增多種電子收款方式，包括轉數快（FPS）5、本地銀行轉賬5及支票3/銀行本票3，其中轉數快（FPS）及本地轉賬5最快可於即日收款。客戶亦可以直接將款項轉賬至名下其他保單，以繳付續期保費或首期保費。

註:

1.4種電子保單價值管理服務為「定期提取」、「提取保單價值」、「保單貸款」及「保費對減」。「定期提取」是指設立常行指示，定期提取累積價值；「提取保單價值」是指一次性提取保單價值；「保單貸款」是指以保單現金價值作擔保借取資金；「保費對減」是指以保單價值繳付附加契約保費。當中「定期提取」及「保費對減」只適用於部份產品。

2.身處海外地區的保單持有人可選擇使用電匯方式透過海外銀行戶口收款，周大福人壽將以保單貨幣把款項電匯至客戶提供/登記之銀行賬戶。每次以電匯方式透過海外銀行戶口收款都需要收取手續費，而手續費的金額由匯款銀行及收款銀行決定及收取以處理轉賬。電匯手續費會在匯款完成後公佈及由客戶（保單持有人）承擔，並會直接在匯款金額中扣除。

3.周大福人壽提供以下支票/本票類別選項：1)美元支票 (本港兌現) (註：只適用於美元保單)；2) 港元支票 (本港兌現)；3)美元本票 (海外兌現) (註：只適用於美元保單)；4) 人民幣支票 (本港兌現) (註：只適用於人民幣保單)；5) 港元非劃線支票 (本港兌現) (註：只適用於內地客戶)。港元非劃線支票上限為HK$1,000,000，其餘收款方式沒有最高收款金額限制。

4.預計2026年開始支援更多收款貨幣。

5.香港本地收款方式支援港元及保單貨幣。保單持有人需為保單登記轉數快(FPS)賬戶，透過直接轉賬服務形式直接提取保單價值。轉數快FPS適用於香港銀行戶口及以港幣支付不多於港幣100萬之款項。

關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

